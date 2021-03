Doch Länder streiten über Verteilung des Impfstoffes : Arztpraxen sollen ab April impfen

Düsseldorf Allein in der Region Nordrhein stehen 6000 Haus- und Fachärzte bereit, sie können 2,5 Millionen Bürger im Monat impfen. Doch nun streiten Bund und Länder über die Verteilung der Dosen auf Praxen und Impfzentren.

Bei den Ärzten kommt der neue Streit nicht gut an. Ulrich Weigeldt, Chef des Deutschen Hausärzteverbandes, sagte unserer Redaktion: „Ich frage mich, wie man angesichts der Millionen von ungenutzten Impfstoffdosen, Entscheidungen, die uns im Kampf gegen die Pandemie voranbringen könnten, weiter aufschieben kann. Das ist mir unbegreiflich!“ Anstatt endlich Hausärzte impfen zu lassen, hielten die Länder an ihren personalintensiven Impfzentren fest.

Erstimpfung 1,2 Millionen NRW-Bürger haben sie erhalten, das entspricht einer Quote von 6,4 Prozent. Bundesweit sind es 6,7 und in Bayern 7,3 Prozent.

KV-Chef Frank Bergmann forderte die Politik auf, jetzt schnell den Startschuss zu geben. „Wir müssen gerade auch mit dem Blick auf andere Länder, in denen deutlich schneller und zielgerichteter geimpft wird, jetzt Strecke machen. Der Weg dahin kann nur über die Praxen gehen“, so Bergmann. Zugleich dürfe die Politik die Praxen dabei nicht mit Bürokratie und Dokumentationspflichten belasten. Auch soll es keine zentrale Anmeldung geben.

In verschiedenen Grenzregionen soll die Priorisierung schon jetzt aufgegeben werden, weil dort die Inzidenzzahlen besonders hoch sind. Spahn erklärte, dass in den Grenzregionen die Prioritätenliste ausgesetzt werden könne. Dann könnte etwa der unbeliebte Impfstoff Astrazeneca rascher verimpft werden, der in manchen Zentren auf Halde liegt. Zudem sollen Grenzregionen in Bayern und Sachsen zu Tschechien zusätzliche Dosen aus einer Sonderzuteilung der EU erhalten. Bayern bekommt laut Ministerpräsident Markus Söder 100.000 zusätzliche Dosen. Mehr Dosen fordern auch Grenzregionen in NRW wie Borken, Heinsberg, Kleve und Viersen sowie die Städteregion Aachen.