Studie zum sozialen Status und Covid-19 : Kinder aus ärmeren Familien erkranken häufiger schwer an Corona

Düsseldorf Die Corona-Pandemie hat die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert. Das trifft die sozial Schwachen doppelt, denn Studien bescheinigen ihnen ein erhöhtes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Neue Zahlen zeigen: Auch Kinder sind von dieser Entwicklung betroffen.

Menschen, die in sozial schwachen Verhältnissen leben, trifft diese Entwicklung besonders hart. Denn wer weniger Geld verdient und in beengten Verhältnissen wohnen muss, hat auch ein erhöhtes Risiko, sich mit Covid-19 zu infizieren und daran zu sterben. Dies zeigten in der Vergangenheit erstmals Studien aus den USA und Großbritannien. Aber auch das Robert-Koch-Institut stellt einen eindeutigen Zusammenhang her zwischen sozialem Status und der Sterblichkeit durch Covid-19. Demnach lag im Winter 2020/2021 alleine in den Monaten Dezember und Januar die Covid-19-Sterblichkeit in sozial stark benachteiligten Regionen um rund 50 bis 70 Prozent höher als in Regionen mit geringer sozialer Benachteiligung.