Laschet im „Kölner Treff“ : So will der Ministerpräsident persönlich Corona-Weihnachten feiern

So will der Ministerpräsident persönlich Corona-Weihnachten feiern

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Freitagabend in der WDR-Sendung „Kölner Treff“.

Düsseldorf/Köln Die Corona-Zahlen sind unverändert hoch. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet drängt deshalb noch vor Weihnachten auf einen bundesweiten Lockdown. Doch wie will er persönlich mit der Pandemie an den Festtagen umgehen. Im „Kölner Treff“ hat er sich jetzt geäußert.

Ab wann werden die Geschäfte in NRW geschlossen? Bei der Antwort auf diese Frage wollte sich Laschet auf Nachfrage nicht festlegen. „Ich wollte hier nicht in einen Wettbewerb einsteigen“, sagte er. Die Schließung müsse aber so schnell wie möglich geschehen. Die NRW-Händler Kostenpflichtiger Inhalt fürchten aufgrund der Lockdown-Forderung einen Kundenansturm.