Pandemie-Bekämpfung : „Was sind denn eure Ideen?“ - Laschet fordert Gegenvorschläge zum Brückenlockdown

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Foto: dpa/David Young

Schwelm/Düsseldorf Nach der harschen Kritik an seinen Lockdown-Plänen zeigt sich der NRW-Ministerpräsident enttäuscht. Die Länder müssten nun individuelle Lösungen für die Schulöffnungen finden.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat seine Idee eines Brückenlockdowns verteidigt. Bei den über 80-Jährigen sinken zwar die Inzidenzzahlen, aber man habe zunehmend jüngere Menschen in den Krankenhäusern. „Deshalb hatte ich angeregt, dass wir sehr schnell zuammenkommen“, sagte Laschet. Der Widerstand gegen eine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz war groß gewesen. Geplant ist sie für den kommenden Montag. Er habe feststellen müssen, dass die Reaktion auf seinen Vorschlag nur Ablehnung sei. „Ich bitte die anderen: Was sind denn eure Ideen?“ Seine lägen auf dem Tisch, sagte Laschet. „Alles andere werden wir hoffentlich konstruktiv mit einer gemeinsamen Botschaft so schnell wie möglich klären.“

Der Ministerpräsident sagte mit Blick auf die Schulen, dass die Kultusministerkonferenz schon am Mittwochnachmittag tage. Die Länder müssten nun individuell klären, wie sie mit dem Schulstart verfahren wollten. „Schule kann man aber nur öffnen, wenn überall das Testen funktioniert“, sagte Laschet.

Der Ministerpräsident hatte Mittwoch eine Drive-in-Impfstation des Ennepe-Ruhr-Kreises in Schwelm besucht. Laschet bezeichnete das Konzept als Vorbild für weitere Kreise und Städte. „Es geht auch ohne große Bürokratie, wenn die Menschen, die was tun wollen, sich zusammentun“, lobte der CDU-Chef. Für die Menschen sei diese Form des Impfens im eigenen Auto „sehr angenehm. Sie müssen nicht in ein anonymes Zentrum.“ Das werden nicht überall im Land funktionieren. „Aber da, wo es geht, finde ich eine solche Initiative sehr gut.“

Laschet sagte, das Impfen gehe voran. „Wir haben in diesen Tagen 100.000 pro Tag geimpft. Das ist eine sehr große Zahl. Das zeigt, die Impfstoffe kommen.“ In der kommenden Woche werde die Grenze von drei Millionen Erstgeimpften in NRW erreicht. „Bis zirka Ende April werden 20 Prozent der Bürger in NRW eine Erstimpfung bekommen haben, bis zu den Sommerferien die Hälfte aller Menschen“, versprach der Ministerpräsident.

Für die erste Million haben man zwei Monate gebraucht. Er erinnere sich noch daran, wie in einem großen Lkw rund um Weihnachten eine kleine Kiste angekommen sei. „Für die zweite Million haben wir nur noch einen Monat gebraucht, für die nächste brauchen wir nur noch zwei Wochen.“ Im Sommer werde man für eine soclhe Zahl nur noch wenige Tage benötigen. Das Impfen wachse exponentiell.