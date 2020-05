NRW-MP Armin Laschet zu Coesfeld : „Beim Schutz der Menschen darf es keine Kompromisse geben“

Düsseldorf Im Fall der zu hohen Corona-Infektionszahlen im Kreis Coesfeld hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Notbremse als „zentralen Baustein für den Weg in die verantwortungsvolle Normalität“ bezeichnet.

„Die Regeln sind klar: Wenn wie in Coesfeld ein Kreis das gesetzte Limit bei den Infektionszahlen überschreitet, gehen wir schnell, zielgerichtet und konsequent dagegen vor“, sagte Laschet unserer Redaktion. „Dieser vereinbarte Notfall-Mechanismus ist ein zentraler Baustein für den Weg in die verantwortungsvolle Normalität“, betonte der NRW-Regierungschef. Beim Schutz der Menschen dürfe es keine Kompromisse geben.

Gesundheitsminister Spahn nennt Umgang mit Corona-Ausbruch in Coesfeld „beispielhaft“

Gesundheitsminister Laumann schließt Fleischbetrieb in Coesfeld vorübergehend

Viele Infizierte bei Westfleisch : Gesundheitsminister Laumann schließt Fleischbetrieb in Coesfeld vorübergehend

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat es derweil als „beispielhaft“ bezeichnet, dass die Lockerungsmaßnahmen in Coesfeld wegen zu hoher Corona-Infektionszahlen verschoben werden. „Wenn wir den Weg in den neuen Alltag mit weniger bundesweiten Einschränkungen gehen wollen, dann muss bei Ausbrüchen vor Ort zügig und konsequent gehandelt werden“, sagte Spahn unserer Redaktion. Die Behörden in NRW und im Kreis Coesfeld zeigten diese nötige Konsequenz. „Das setzt beispielhaft Maßstäbe“, betonte Spahn.