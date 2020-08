Umfrage-Ergebnis : Mehrheit für Maskenpflicht in Schulen und höhere Strafen bei Corona-Verstößen

Köln Mehr als die Hälfte der Deutschen befürwortet die Maskenpflicht an Schulen außerhalb des Unterrichts. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage der ARD. Demnach ist zudem fast jeder Zweite für härtere Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen.

Eine Mehrheit der Bevölkerung unterstützt einer aktuellen Umfrage zufolge eine Maskenpflicht an Schulen. So halten 59 Prozent der Befragten einen verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude und auf dem Schulhof für richtig, nicht jedoch im Unterricht, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten ARD-Umfrage hervorgeht. Grundsätzlich gegen eine Maskenpflicht an den Schulen sind demnach 13 Prozent. Das Institut Infratest dimap befragte am Dienstag und Mittwoch telefonisch 1.011 Wahlberechtigte für den ARD-„Deutschlandtrend“.