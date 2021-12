Corona-Pandemie : Apotheker wollen ab Januar impfen

Kanzlerin Angela Merkel bei ihrem letzten Auftritt nach einem Bund-Länder-Treffen. In einem Elektronikmarkt in Leverkusen war sie gleich mehrfach auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Foto: Uwe Miserius

Düsseldorf Bund und Länder einigen sich auf schärfere Kontaktbeschränkungen, einen Lockdown für Ungeimpfte im Handel sowie ein Böllerverbot an Silvester. Die Reaktionen der betroffenen Branchen fallen durchwachsen aus.

Bund und Länder haben sich auf strengere Corona-Maßnahmen geeinigt. Bundesweit dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in die Geschäfte – ausgenommen sind Läden des täglichen Bedarfs. Bei Treffen mit Ungeimpften wird die Zahl der Teilnehmer auf einen Haushalt und zwei zusätzliche Personen begrenzt. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Clubs und Diskotheken müssen ab einer Wocheninzidenz von 350 schließen. Gilt dieser Wert in einem Kreis, sind Privatfeiern mit Geimpften und Genesenen in Innenräumen mit bis zu 50 Personen erlaubt, an der frischen Luft sind es 200. Zudem verhängten Bund und Länder für Silvester ein Böllerverbot. Großevents wie Fußballspiele sind mit nur maximal 30 bis 50 Prozent der Zuschauer, höchstens jedoch 15.000 Menschen möglich.