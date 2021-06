App „CovPass“ : Apotheken in NRW bitten um Geduld beim digitalen Impfzertifikat

Düsseldorf Seit Donnerstag ist die App „CovPass“ verfügbar, ein digitaler Impfpass. Zertifikate für eine bereits erfolgte Impfung sind ab kommender Woche in Apotheken in NRW erhältlich.

Die Apothekerverbände und -kammern in Nordrhein-Westfalen weisen aber darauf hin, dass einige Apotheken das erst zu einem späteren Zeitpunkt anbieten können. „Wir bitten die Bürger, nicht gleich am Montag die Apotheken zu stürmen. Erneut müssen Apotheken im Zuge der Pandemiebewältigung neben ihrer Hauptaufgabe der Arzneimittelversorgung eine neue Aufgabe sehr kurzfristig übernehmen. Gerade in Bezug auf das digitale Impfzertifikat weisen wir daraufhin, dass der analoge gelbe Impfausweis weiterhin seine Gültigkeit behält“, erklären die Apothekerverbände und -kammern in NRW.