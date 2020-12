Kosten, Fristen, Bescheinigung : Apotheken erwarten Ansturm auf FFP2-Masken

Düsseldorf Frühestens ab 15. Dezember erhalten Risikopatienten drei Masken. Die Apotheker kritisieren, dass zunächst keine Eigenbeteiligung nötig ist. Das fordere Missbrauch heraus. Jeder sollte in seine Stammapotheke gehen, rät Verbandschef Thomas Preis.

Die Apotheken bereiten sich auf einen Ansturm vor. Frühestens ab Dienstag (15. Dezember) sei mit der Verteilung der FFP2-Masken zu rechnen, erklärte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Bis zum 31. Dezember können sich Bürger, die über 60 Jahre alt oder vorerkrankt sind, zum Schutz vor Corona drei Masken abholen, im neuen Jahr weitere zwölf. Insgesamt sollen 27 Millionen Bürger profitieren. „Ich appelliere an unsere Patienten, etwas Geduld zu haben und nicht alle am ersten Tag die Apotheke zu stürmen“, sagte ABDA-Präsident Friedemann Schmidt. „Die Apotheken können nur die Masken verteilen, die sie auf dem Markt beschaffen konnten. Das geht nicht alles an einem Tag.“ Denn der Bund hat die Masken nicht zentral eingekauft, sondern kommt nur für die Kosten auf.

Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, kritisiert, dass für die ersten drei Masken keine Zuzahlung nötig ist: „Bei den drei Masken, die Ältere und Vorerkrankte vor Weihnachten erhalten sollen, ist keine Eigenbeteiligung vorgesehen. Das sehen wir als Apothekerverband kritisch. Eine Eigenbeteiligung wäre wichtig, um Missbrauch zu verhindern, und dafür zu sorgen, dass die Masken an die Menschen gehen, die sie am nötigsten brauchen. Die Gratis-Abgabe fordert Missbrauch geradezu heraus.“

Wie bekomme ich die ersten Masken? Um die drei ersten Masken zu bekommen, müssen Betroffene nur ihr Alter anhand des Personalausweises nachweisen oder per Selbstauskunft erklären, dass sie an einer Vorerkrankung leiden. „Wir empfehlen Kunden, dass sie in ihre Stammapotheke gehen. Dort kennt man auch die chronisch Kranken“, sagt Preis. „Nur, wenn der Kunde glaubhaft versichern kann, dass er chronisch krank ist, oder wenn er über 60 Jahre alt ist, dürfen die Apotheke eine Maske ausgeben.“ Der Verbandschef rät: „Die Kunden sollten die Abholung der Masken mit ohnehin geplanten Besuchen in der Apotheke verbinden. Es sollten auch nicht alle am ersten Tag kommen.“ Schlangen vor den Apotheken, wie es sie schon einmal bei einer Verteilaktion in Bremen gab, müssten vermieden werden.