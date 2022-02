Anspruch soll bleiben, Kapazitäten reichen nicht : PCR-Tests für alle – ja, nein, vielleicht

Düsseldorf Beim Testen wartet man auf Lauterbach. Bei der kleinen Impflicht zeigen sich immer neue Tücken: Ungeimpfte können auch nach dem 15. März zunächst weiter arbeiten, bis das Gesundheitsamt jeden Einzelfall entschieden hat. Und Genesene?

Kommt die Impfpflicht ? Die einrichtungsbezogene Impfpflicht soll nach Willen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) trotz der vielfältigen Kritik am 15. März in Kraft treten. Die Debatte um die allgemeine Impfpflicht geht dagegen weiter. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) sprach sich dafür aus: „Mit dem Impfschutz schützt man sich und andere. Daher ist Impfen das wirksamste Mittel, die Pandemie hinter uns zu lassen. Eine allgemeine Impfpflicht würde uns sehr dabei helfen.“

Wer hat denn nun Anspruch auf PCR-Tests? Die Minister lavieren. PCR-Tests sollen vorrangig an Mitarbeiter im Gesundheitswesen gehen. Zugleich soll der Anspruch aber für alle Menschen bestehen bleiben, so Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Womöglich müssten sie nur länger warten. Details soll die neue Testverordnung regeln, an der Lauterbach arbeitet. In einem Entwurf dafür, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, „eine regelhafte bestätigende PCR-Testung“ werde „zunächst ausgesetzt“. Ob es genauso kommt ist aber noch unklar. Das Ministerium äußerte sich auf Nachfrage nicht näher zum konkreten Stand der Planungen bei PCR-Tests und verwies darauf, dass die Testverordnung momentan weiterhin in der Abstimmung sei.