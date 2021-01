Bundesbildungsministerin zu Schulstart : Anja Karliczek zweifelt an schneller Rückkehr zu vollem Präsenzunterricht

Die Infektionszahlen sind noch zu hoch und die Folgen der Feiertage noch unklar. Bei einer Entscheidung über die Rückkehr zum Schulalltag will die Bundesbildungsministerin der Betreuung von jüngeren Kinder den Vorrang geben.

"Eine vollständige Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht in allen Jahrgängen ist daher in diesen Tagen nicht vorstellbar, so sehr dies natürlich im Sinne der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern wünschenswert wäre", betonte Karliczek.

Brief an Armin Laschet

Brief an Armin Laschet : Schulleitungsverband NRW fordert frühere Impfungen für Lehrer

Die Lage an den Schulen werde in den nächsten Wochen schwierig bleiben, sagte die Ministerin. "Ich denke, dass wir aber in diesem Jahr wieder Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren werden, auch an den Schulen und anderen Bildungseinrichtungen." Es werde nach heutigem Stand im Laufe des Jahres "wieder zu einem regulären Unterricht kommen".