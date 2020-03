Krankenhäuser im Krisenmodus : Hebammenverband will Väter nicht automatisch von Geburt ausschließen

Der Kreißsaal im Klinikum Leverkusen. (Archiv). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Düsseldorf In vielen Krankenhäusers dürfen Väter derzeit nicht mehr zur Geburt in den Kreißsaal. Der Deutsche Hebammenverband kritisiert dieses grundsätzliches Verbot. Jüngere Frauen und Kinder gehörten per se nicht zur Risikogruppe.

Der Deutsche Hebammenverband hat die Krankenhäuser aufgefordert, werdenden Vätern wegen der Corona-Pandemie nicht grundsätzlich den Zugang zum Kreißsaal zu verwehren. „Jede Geburt ist ein immens wichtiges biografisches Ereignis im Leben einer Frau und zu einer solchen Geburt gehört eine vertrauensvolle Begleitung“, sagte Andrea Ramsell vom Deutschen Hebammenverband den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Frauen und Kinder gehörten zudem „nicht per se zur Risikogruppe“ des Coronavirus.

„Insofern plädiere ich sehr für eine Entscheidung mit Augenmaß, was den Zugang von Vätern oder der gewünschten Begleitperson in den Kreißsaal angeht“, betonte Ramsell, die in dem Verband für die angestellten Hebammen zuständig ist. Natürlich sei es wichtig, die Infektionsketten zu unterbrechen und das Krankenhauspersonal zu schützen. Zu einer Entscheidung mit Augenmaß gehörten aber Abwägungen, „etwa ob man in einem Risikogebiet wohnt oder in Kontakt mit Risikopersonen stand“.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hört nach eigenen Angaben „derzeit von zahlreichen Krankenhäusern, die Väter entweder ganz ausschließen oder nur garantiert symptomfreie Väter bei einer Geburt zulassen“. Konkrete Zahlen gebe es aber nicht, sagte ein Sprecher den Funke-Zeitungen. Die Entscheidung über Einschränkungen treffe jede Klinik eigenständig.

(csi/epd)