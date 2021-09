Besonders auf Rolltreppen : Angst vor Corona führt zu mehr Unfällen in Londoner U-Bahn-Stationen

Angst vor Corona führt zu mehr Unfällen in Londoner U-Bahn-Stationen

Vor allem beim Rolltreppe-Fahren hinab zu U-Bahn verletzten sich in letzter Zeit in London vermehrt Menschen. Foto: dpa/Alberto Pezzali

London Die Angst vor dem Virus führt teils zu großer Gefahr. Das mussten auch die Londoner U-Bahn-Gäste erkennen, die sich seit Anfang der Pandemie nur noch ungern auf Rolltreppen festhalten.

Nicht nur das Coronvirus, auch die Angst davor kann gefährlich sein. So ist in Londoner U-Bahn-Stationen die Zahl der Unfälle zuletzt stark angestiegen, weil viele Passagiere aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus davor zurückschrecken, den Handlauf der Rolltreppen zu berühren. Die Folge sei ein Anstieg potenziell tödlicher Stürze, zitierten britische Medien am Freitag die Londoner Verkehrsgesellschaften.