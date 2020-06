Merkel warnt vor Corona-Leichtsinn : „Die von dem Virus ausgehende Gefahr ist weiterhin ernst“

Berlin Kanzlerin Merkel hat die Bürger in der Corona-Krise vor leichtsinnigem Verhalten gewarnt. Sie wiederholte explizit ihren Appell von Mitte März: „Nehmen Sie es ernst, denn es ist ernst.“ Auch Bayerns Ministerpräsident Söder warnt vor einer zweiten Corona-Welle.

„Die von dem Virus ausgehende Gefahr ist weiterhin ernst“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Die CDU-Politikerin wiederholte explizit ihren Appell vom Anfang der Krise Mitte März: „Nehmen Sie es ernst, denn es ist ernst.“

Wenn es darum gehe, die Verbreitung des Virus einzudämmen, seien neben der Politik weiterhin alle Bürger gefragt. „Wir alle müssen es weiter als unsere gemeinschaftlich empfundene Verpflichtung verstehen, dass jeder und jede Einzelne unser aller Schicksal in der Hand haben, indem wir uns an die Regeln halten: Mindestabstand, Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum und Händewaschen.“

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt vor einer zweiten Corona-Welle. „Wir müssen wirklich aufpassen“, sagte auch er in einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. „Wir dürfen nicht riskieren, dass wir sogar noch schneller als befürchtet, vor dem Herbst, eine zweite Welle bekommen, eine schleichende Welle, und überall regionale Lockdowns bekommen.“ In der vergangenen Woche sei „unglaublich viel passiert“, sagte er mit Blick auf Ausbrüche im Kreis Gütersloh, in Niedersachsen oder Berlin. Darum sei es unangebracht, darüber zu streiten, „ob diese Maßnahmen zuviel oder zu wenig sind“ - sondern man müsse „handeln und entscheiden“.