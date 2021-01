Merkel im Video-Podcast : „Besonnenheit und Rücksicht werden sich auszahlen“

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die kommenden Winterwochen als die wohl schwierigsten der Pandemie an. Hoffnung auf Besserung mache der Impfstart.

Die von Bund und Ländern nun verlängerten und zum Teil verschärften Maßnahmen seien "einschneidend", sagte die Kanzlerin in ihrem ersten Podcast des Jahres am Samstag in Berlin. Besonnenheit und Rücksicht aufeinander würden sich jedoch auszahlen. Die Einschränkungen seien "hart, aber auch zwingend erforderlich." Gleichzeitig gebe es Anlass zur berechtigten Hoffnung auf Besserung - durch den Start der Impfungen in Deutschland. "Besonnenheit in diesen schweren Januarwochen und Rücksicht aufeinander werden sich auszahlen", sagte Merkel.