Wörterbuch der Neologismen : Corona-Krise sorgt für viele neue Wortschöpfungen

Mannheim Abstandsgebot, Aluhut und zweite Welle: Kein anderes Thema hat den Wortschatz in diesem Jahr so stark geprägt wie die Corona-Pandemie. Im Wörterbuch der Neologismen lassen sich nun aber auch „Autoposer“ finden.

Zu diesem Schluss kommt das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim, wie eine Sprecherin zu den Erweiterungen des Wörterbuchs der Neologismen, also der neuen Wörter, am Montag mitteilte.