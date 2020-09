Nach Corona-Einbruch : Altmaier erwartet deutliche Erholung der Wirtschaft

Berlin Die Bundesregierung korrigiert ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr nach oben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erwartet 2020 einen Wirtschaftseinbruch von nur noch 5,8 Prozent - bislang war er von einem Minus von 6,3 Prozent ausgegangen.

Für 2021 geht die Regierung von einem Wirtschaftswachstum von 4,4 Prozent aus. Hier war bisher ein Plus von 5,2 Prozent vorhergesagt worden. Altmaier sprach von einer V-förmigen Erholung.

Altmaier geht davon aus, das ein zweiter Lockdown mit möglichen massiven Folgen für die Wirtschaft verhindert werden kann. Steigenden Infektionszahlen werde man durch gezielte und regional begrenzte Maßnahmen entgegenwirken, sagte Altmaier am Dienstag in Berlin. Damit könne sich die wirtschaftliche Belebung in den kommenden Monaten weiter nach und nach entfalten. Altmaier sagte, er sei überzeugt, dass die wieder gestiegenen Neuinfektionszahlen gesenkt werden können.