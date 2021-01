Corona-Pandemie : Alkoholverbot in NRW laut Gericht wohl rechtswidrig

Düsseldorf Das mit der aktuellen Coronaschutzverordnung in NRW gestrichene Alkoholverbot in der Öffentlichkeit war wohl rechtswidrig. Ein Rechtsanwalt aus Düsseldorf hatte im Eilverfahren geklagt.

Auf den Hinweis des Gerichts weist das Oberlandesgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in einem Einstellungsbeschluss hin, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch sagte. Ein Rechtsanwalt aus Düsseldorf hatte am OVG in Münster Klage per Eilverfahren gegen das Verbot zum Infektionsschutz in der Öffentlichkeit eingelegt.