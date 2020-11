Kekulé studierte Philosophie, Biochemie und Humanmedizin an der Freien Universität Berlin und an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er wurde 1990 in Biochemie an der Freien Universität Berlin und 1992 in Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert. 1993 habilitierte er im Fach Medizinische Mikrobiologie/Virologie an der Technischen Universität München.