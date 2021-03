Bessere Entzerrung der Einkaufstätigkeiten : Supermärkte werten Oster-Entscheidung positiv

Mülheim/Hamburg Die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Lebensmittelverkäufe am Gründonnerstag doch zuzulassen, stößt bei Aldi und Edeka auf Zustimmung. Der reguläre Verkaufstag am Donnerstag sorge zudem für eine bessere Verfügbarkeit der Waren.

Die Öffnung am 1. April trage „zu einer besseren Entzerrung der Einkaufstätigkeiten unserer Kundinnen und Kunden rund um die Osterfeiertage bei“, teilte Aldi Süd am Mittwoch in Mülheim an der Ruhr mit.

Der reguläre Verkaufstag am Donnerstag sorge zudem für eine bessere Verfügbarkeit, da alle Waren wie geplant an die Filialen ausgeliefert werden könnten. Angesichts der Abstandsregeln in Corona-Zeiten appellierte Aldi an seine Kundschaft, in der kommenden Woche möglichst allein einkaufen zu gehen.