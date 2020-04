Bundesweite Umfrage : Akzeptanz für viele Corona-Einschränkungen deutschlandweit gesunken

Ein Passant geht an der Uferpromenade in Friedrichshafen entlang, während die Bank im Vordergrund durch Flatterband gesperrt ist. Foto: dpa/Felix Kästle

Berlin Laut einer Umfrage des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) ist die Akzeptanz zahlreicher Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung weiter gesunken. Dennoch befinden sich die meisten Werte auf einem hohen Niveau.

So stimmten am 24. März noch 94 Prozent der Befragten dafür, dass das Schließen von Schulen und Kitas angemessen sei, am 28. April antworteten nur noch 76 Prozent der Menschen mit „angemessen“, wie das BfR am Donnerstag mitteilte. Auch zahlreiche andere Einschränkungen werden nicht mehr als so angemessen bewertet, wie noch vor wenigen Wochen.