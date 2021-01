Aktuelle Corona-Fallzahlen : RKI meldet 3.218 Neuinfektionen und 76 neue Todesfälle in NRW

Interaktiv Düsseldorf Das Coronavirus beschäftigt das Land, tagtäglich werden derzeit wieder neue Fälle gemeldet. Zuletzt erfassten die Behörden 3.218 Neuinfektionen. Hier finden Sie alle gegenwärtigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts über Erkrankungen, Todesfälle und Genesungen in NRW.

Seit dem Ausbruch der Epidemie haben sich in NRW insgesamt 427.710 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, bislang haben die Behörden 7.942 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Allerdings meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) auch bereits 356.170 genesene Corona-Patienten.

Damit gelten aktuell, Stand 10.01.2021 um 0:00 Uhr, noch 63.598 geschätzte Personen als aktiv mit Covid-19 infiziert, ein Anstieg um 520 aktive Fälle im Vergleich zum Vortag. Die Zahl setzt sich aus der geschätzten Zahl der Genesungen und den bestätigten Todes- und Fallzahlen zusammen.

Laut RKI haben die Gesundheitsämter in NRW in den letzten 24 Stunden 3.218 Neuinfektionen gezählt. Gleichzeitig wurden auch 76 neue Todesfälle gemeldet, 2.622 weitere Covid-19-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

Seit Ende Dezember 2020 wird das Coronavirus in NRW mittels Impfungen bekämpft. Bislang wurden 98.950 Impfdosen verabreicht. Im Vergleich zum Vortag wurden 6.574 weitere Dosen verimpft. 0,55 Menschen pro 100 Einwohner erhielten bislang eine Impfdosis - allerdings benötigen die zurzeit erlaubten Impfstoffe mindestens zwei Dosen, um vor einer Erkrankung durch Sars-Cov-2 zu schützen.

Die Zahl der wöchentlichen Testungen in den Laboren lag zuletzt in Kalenderwoche 53 bei 188.292. Davon wurden zuletzt 24.812 als positiv ausgewertet, eine Quote von 13,18 Prozent. Das geht aus Daten des RKI hervor. Im Vergleich zur Vorwoche wurden damit mehr Personen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Zuvor lag die Quote bei 10,47 Prozent, von 262.064 Tests waren damals 27.436 positiv.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 26.937 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 150,1 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch niedrigere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 22.359 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 124,6 entspricht. Der Trend in NRW ist somit negativ, die Zahl der Corona-Fälle steigt wieder an.

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist der Oberbergischer Kreis. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 292,2 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Damit liegt die Region über dem Grenzwert von 50. Sobald dieser Wert überschritten ist, müssen laut politischer Vereinbarung die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im betroffenen Gebiet wieder angezogen werden.

Der Kreis Höxter ist die in NRW am zweitstärksten betroffene Region. Der Inzidenz-Wert - also die Zahl der neuen Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - liegt hier bei 258,1 und somit ebenfalls über dem 50er-Grenzwert. Die Stadt mit den drittmeisten Neuinfektionen in NRW ist Gelsenkirchen. Hier wurde vom RKI für die vergangene Woche ein Inzidenz-Wert von 230,7 ermittelt. Somit gelten auch hier besondere Corona-Regeln.

Insgesamt gibt es derzeit in NRW 53 Kreise die den 50er- Schwel­len­wert überschreiten. Außerdem wurden in den letzten sieben Tagen in allen Städten und Kreisen des Landes mindestens eine neue Infektion gemeldet.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge aktuell bei 0,89. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Vortag lag der Wert noch bei 0,88.

Liegt der R-Wert unter 1,0 geht die Zahl der Neuinfektionen zurück. Bei einem Wert über 1,0 bereitet sich das Virus verstärkt aus. Größere regionale Vorfälle, wie beispielsweise die Masseninfektion von Arbeitern in einer Schlachterei im Kreis Gütersloh Mitte Juni, beeinflussen den R-Wert erheblich. Besonders bei insgesamt wenigen Neuerkrankungen kann der Wert laut RKI verhältnismäßig heftig schwanken.

In den Kliniken in NRW werden derzeit 1.026 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt, 601 davon müssen beatmet werden. Insgesamt stehen 956 von 5.441 Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes zur Verfügung.

Lesen Sie auch Daten und Karten zur Epidemie : Wie und wo Corona die Intensivstationen belastet

Besonders gefährdet durch das Virus sind ältere Menschen, das belegen die Statistiken. Doch auch bei Kindern und Jugendlichen wurde das Virus bereits nachgewiesen. Bislang wurden nachfolgende Daten über Infektionen in den unterschiedlichen Altersgruppen erfasst:

Altersgruppe 0-4 Jahre: 8.713 Fälle (2 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 5-14 Jahre: 27.586 Fälle (6,4 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 15-34 Jahre: 135.219 Fälle (31,6 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 35-59 Jahre: 162.671 Fälle (38 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 60-79 Jahre: 58.301 Fälle (13,6 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 80+: 34.034 Fälle (8 Prozent Gesamtanteil)

keine Altersangabe: 1.120 Fälle (0,3 Prozent Gesamtanteil)

Mittlerweile haben verschiedene Studien herausgefunden, dass Männer anfälliger sind für gravierende Verläufe oder gar tödliche Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Die RKI-Statistik erfasst in NRW aktuell mehr weibliche Infizierte. Folgende Corona-Werte nach Geschlechtern wurden bislang erfasst:

Männer: 203.653 Fälle (47,6 Prozent Gesamtanteil)

Frauen: 221.931 Fälle (51,9 Prozent Gesamtanteil)

Im Folgenden finden Sie verschiedene Daten-Visualisierungen der offiziell vermeldeten Zahlen zur Corona-Epidemie in Nordrhein-Westfalen.

Daten zur Ausbreitung in Deutschland und der ganzen Welt haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengetragen und visualisiert. Seit Mitte April veröffentlichen wir zusätzlich, wie sich die Situation auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen darstellt. Alle Daten dazu finden Sie hier.

Interaktive Grafik: Verlauf der Pandemie in den 53 Städten und Kreisen in NRW Fahren Sie mit der Maus oder dem Finger über die Linie, um sich den täglichen Stand der Infektionszahlen anzeigen zu lassen.

Außerdem haben wir hier erklärt, wie wir mit den Daten arbeiten, welche Datenquellen wir sonst noch nutzen, wie häufig die Daten aktualisiert werden und wieso wir manche gewünschten Daten leider nicht abbilden können.