Aktuelle Corona-Fallzahlen : Zahl der Infektionen seit Pandemie-Beginn steigt auf 56.599 in NRW

Interaktiv Düsseldorf Das Coronavirus beschäftigt das Land, noch immer werden tagtäglich neue Fälle gemeldet. Zuletzt erfassten die Behörden 663 Neuinfektionen. Hier finden Sie alle heutigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts über Erkrankungen, Todesfälle und Genesungen in NRW.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Clemens Boisserée, Christian Schaefer, Juliana Schuster und Phil Ninh Redakteur

Seit dem Ausbruch der Epidemie haben sich in NRW insgesamt 56.599 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, bislang haben die Behörden 1.797 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Allerdings meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) auch bereits 49.431 genesene Corona-Patienten.

Die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen in NRW

Damit gelten aktuell, Stand 22.08.2020 um 0:00 Uhr, noch 5.371 Personen als aktiv an Covid-19 erkrankt, ein Anstieg um 321 aktive Fälle im Vergleich zum Vortag. Laut RKI haben die Gesundheitsämter in NRW in den vergangenen 24 Stunden 663 Neuinfektionen gezählt. Gleichzeitig wurden auch sieben neue Todesfälle gemeldet, 335 weitere Covid-19-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 2.293 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 12,8 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 2866 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Der Trend in NRW ist somit positiv.

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist Duisburg. Hier gab es in den letzten sieben Tagen 27,5 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Damit liegt die Region jedoch weiterhin unter dem Grenzwert von 50. Sobald dieser Wert überschritten ist, müssen laut Vereinbarung der Politik die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im betroffenen Gebiet wieder angezogen werden. Insgesamt gibt es derzeit in NRW keine Region, die diesen Grenzwert überschreitet.

Wie sich das Coronavirus in NRW auf Altersgruppen und Geschlechter verteilt

Besonders gefährdet durch das Virus sind ältere Menschen, das belegen die Statistiken. Doch auch bei Kindern und Jugendlichen wurde das Virus bereits nachgewiesen. Momentan wurden nachfolgende Daten über Infektionen in den verschiedenen Altersgruppen erfasst:

Altersgruppe 0-4 Jahre: 1.089 Fälle (1,9 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 5-14 Jahre: 2.692 Fälle (4,8 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 15-34 Jahre: 16.423 Fälle (29 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 35-59 Jahre: 23.574 Fälle (41,7 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 60-79 Jahre: 8.220 Fälle (14,5 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 80+: 4.569 Fälle (8,1 Prozent Gesamtanteil)

keine Altersangabe: 27 Fälle (0 Prozent Gesamtanteil)

Bislang ist nicht bekannt, ob das Virus für Männer oder Frauen gefährlicher ist. Die RKI-Statistik erfasst in NRW jedoch mehr männliche Infizierte. Folgende Corona-Werte nach Geschlechtern wurden bislang erfasst:

Männer: 28.613 Fälle (50,6 Prozent Gesamtanteil)

Frauen: 27.925 Fälle (49,3 Prozent Gesamtanteil)

keine Geschlechtsangabe: 56 Fälle (0,1 Prozent Gesamtanteil)

Die Situation auf den Intensivstationen in NRW

In den Klinken in NRW werden derzeit 83 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt, 57 davon müssen beatmet werden. Insgesamt stehen 1.943 von 5.118 Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes zur Verfügung.

Im Folgenden finden Sie verschiedene Daten-Visualisierungen der offiziell vermeldeten Zahlen zur Corona-Epidemie in Nordrhein-Westfalen.

Interaktive Karte: Bestätigte Infektionen, Todesfälle und Genesungen in NRW Adresse konnte nicht gefunden werden. Neue Fälle 🛈 Die Zahl der neu erfassten Meldungen über Covid-19-Infizierungen in den vergangenen sieben Tagen. Ab einem Wert von 50 Neuinfektionen/100.000 Einwohner muss der Kreis/die Stadt neue Corona-Schutzmaßnahmen ergreifen. Aktive Fälle 🛈 Die Zahl aller Infektionen ohne bereits als genesen oder verstorben gezählte Infizierte. Die Zahl ist als Näherungswert ist verstehen. Fälle 🛈 Die Zahl aller positiven Tests seit Ausbruch der Pandemie im Kreis/in der Stadt. Experten erwarten eine hohe Dunkelziffer, da die Infektion in vielen Fällen ohne größere Sympothome verläuft und die Zahl der bislang Getesteten begrenzt ist. Todesfälle 🛈 Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19. Der Verstorbene muss nicht unmittelbar an der Virus-Infektion gestorben sein, alle infizierten Toten werden als Corona-Tote gezählt. Umgekehrt werden andere Todesfälle nicht auf mögliche Covid-Infizierungen untersucht. Genesungen 🛈 Die Zahl der Infizierten, die nach Schätzungen des RKI wieder gesundet sind. Der Wert basiert auf der vergangenen Zeit seit der gemeldeten Infektion. Wer dem RKI nach maximal 28 Tagen nicht als verstorben gemeldet wird, gilt als genesen. ☓ ☓

















☓ ☰ Bestätigte Infizierungen

Interaktive Grafik: Verlauf der Pandemie in den 53 Städten und Kreisen in NRW Fahren Sie mit der Maus oder dem Finger über die Linie, um sich den täglichen Stand der Infektionszahlen anzeigen zu lassen.

Daten zur Ausbreitung in Deutschland und der ganzen Welt haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengetragen und visualisiert. Seit Mitte April veröffentlichen wir zusätzlich, wie sich die Situation auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen darstellt. Alle Daten dazu finden Sie hier.

Außerdem haben wir hier erklärt, wie wir mit den Daten arbeiten, welche Datenquellen wir sonst noch nutzen, wie häufig die Daten aktualisiert werden und wieso wir manche gewünschten Daten leider nicht abbilden können.

Über diesen Text Datenquelle und Transparenz-Hinweis Das Robert-Koch-Institut ist in Deutschland die bundesweite Sammelstelle für Angaben über alle bestätigten Infizierungen mit dem Coronavirus. Die Daten werden nur einmal täglich, immer am frühen Morgen, aktualisiert und erfassen die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern. Sie geben den Meldestand vom Abend des Vortags wieder. Die Angaben des Robert-Koch-Instituts und der Behörden vor Ort unterscheiden sich daher in ihrer Aktualität, sodass es zu Abweichungen kommen kann. Dieser Text wurde auf Grundlage der RKI-Daten automatisch generiert und wird jeden Morgen automatisch aktualisiert. Sie haben einen Fehler entdeckt? Mailen Sie uns.