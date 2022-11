Aktuelle Corona-Fallzahlen RKI meldet 8.802 Neuinfektionen und 36 neue Todesfälle in NRW

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 43.414 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 242,2 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 47.249 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 263,6 entspricht. Der mittelfristige Trend in NRW ist somit positiv, die Zahl der Neuinfizierten geht zurück.