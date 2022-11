Aktuelle Corona-Fallzahlen : RKI meldet keine neuen Infektionen in NRW

Interaktiv Düsseldorf Nach über zwei Jahren Pandemie hat das Robert-Koch-Institut die Meldungen neuer Fallzahlen überarbeitet. Sonntag werden aktuell keine neuen Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet. Hier finden Sie dennoch alle aktuell bekannten Werte zur Lage im Land.

In den letzten 24 Stunden hat das Robert-Koch-Institut für NRW keine neuen Infizierungen gemeldet. Das sind 13.299 Fälle weniger als am vergangenen Montag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 13.299 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden keine neuen Todesfälle gemeldet, 25.512 weitere Covid-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 63.462 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 354 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 99.074 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 552,7 entspricht. Der mittelfristige Trend in NRW ist somit positiv, die Zahl der Neuinfizierten geht zurück.

Die aktuellen Daten wurden am Montagmorgen - mit Stand 07.11.2022 um 02:57 - vom RKI veröffentlicht. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen starken Schwankungen. Beispielsweise, weil am Wochenende weniger Testungen durchgeführt werden oder es zu Verzögerungen in der Meldekette kommen kann.

Seit dem Ausbruch der Epidemie haben sich in NRW insgesamt 7.353.447 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, bislang haben die Behörden 28.329 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Allerdings schätzt das Robert-Koch-Institut auch, dass 7.095.407 Corona-Patienten wieder genesen sind.

Nach aktuellem Stand gelten geschätzt noch 229.711 Personen als aktiv mit Covid-19 infiziert, ein Rückgang um 25.512 aktive Fälle im Vergleich zum Vortag. Die Zahl setzt sich aus der geschätzten Zahl der Genesungen und den bestätigten Todes- und Fallzahlen zusammen.

Seit Ende Dezember 2020 wird das Coronavirus in NRW mittels Impfungen bekämpft. Bislang erhielten rund 14,7 Millionen Menschen eine erste Dosis von einem der zulässigen Impfstoffe. Im Vergleich zur Meldung des Vortrags zählte das RKI 20 neue Erstimpfungen. Damit wurden bislang 81,74 Prozent aller Menschen in NRW mindestens einmal geimpft.

Für einen kompletten Schutz vor dem Virus benötigt es derzeit bei fast allen zugelassenen Impfstoffen eine weitere Dosis bzw. sogar eine dritte Impfung. In NRW gelten bislang rund 14,24 Millionen Menschen durch ihre zweite Impfung als "vollständig geschützt". Im Vergleich zum Vortag wurden 4 weitere Zweitimpfungen vom RKI erfasst. Die Quote der Menschen mit "vollständigem Impfschutz " im Land liegt damit bei 79,44 Prozent.

Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass der Impfschutz der bislang erlaubten Impfstoffe nach fünf bis sechs Monaten nachlässt. Deshalb wird seit dem Herbst 2021 die sogenannte "Booster"-Impfung verbreitet angeboten. Durch sie soll der Impfschutz aufgefrischt werden. Bislang haben 11,79 Mio. Menschen eine solche Auffrischung erhalten - das sind 82,8 Prozent aller Menschen, die bislang als "vollständig geimpft" gezählt wurden. Im Vergleich zum Vortag wurden 65 weitere Booster-Impfungen vom RKI erfasst.

Gleichzeitig wird in NRW auch weiterhin auf das Virus getestet. Die Zahl der wöchentlichen Testungen in den Laboren lag zuletzt in Kalenderwoche 42 bei 171,43 Tsd. Davon wurden zuletzt 79.031 als positiv ausgewertet, eine Quote von 46,1 Prozent. Das geht ebenfalls aus Daten des RKI hervor. Im Vergleich zur Vorwoche wurden damit weniger Personen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Zuvor lag die Quote bei 50 Prozent, von rund 204,03 Tsd. Tests waren damals 102.014 positiv.

Das in NRW am stärksten betroffene Gebiet ist Minden-Lübbecke. Hier gab es in den letzten sieben Tagen 524,7 neue Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Region mit den wenigsten Infektionen ist Olpe, hier liegt die Inzidenz bei 215,6.

In den vergangenen sieben Tagen wurde in allen Städten und Kreisen des Landes mindestens eine neue Infektion gemeldet.

Die Lage in den Krankenhäusern gilt seit dem Herbst 2021 als wichtiger Indikator für die Bewertung der Pandemie. In den vergangenen sieben Tagen wurden in NRW 1224 Menschen mit einer Covid-Infektionen stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die sogenannte Hospitalisierungsquote - die Anzahl der Patienten pro 100.000 Einwohner einer Region innerhalb einer Woche - liegt derzeit bei 6,83. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Trend positiv, denn am vergangenen Montag war diese Quote noch um 21 Prozent höher.

In den Kliniken in NRW werden derzeit 325 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt, 104 davon müssen beatmet werden. Insgesamt stehen aktuell noch 750 von 4.786 Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes zur Verfügung.

Besonders gefährdet durch das Virus sind ältere Menschen, das belegen die Statistiken. Doch auch bei Kindern und Jugendlichen wurde das Virus bereits nachgewiesen. Momentan wurden folgende Daten über Infektionen in den unterschiedlichen Altersgruppen erfasst:

Altersgruppe 0-4 Jahre: 207.543 Fälle (2,8 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 5-14 Jahre: 877.201 Fälle (11,9 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 15-34 Jahre: 2.240.486 Fälle (30,5 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 35-59 Jahre: 2.806.990 Fälle (38,2 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 60-79 Jahre: 933.808 Fälle (12,7 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 80+: 281.497 Fälle (3,8 Prozent Gesamtanteil)

keine Altersangabe: 5.848 Fälle (0,1 Prozent Gesamtanteil)

Mittlerweile haben verschiedene Studien herausgefunden, dass Männer anfälliger sind für schwerwiegende Verläufe oder gar tödliche Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Die RKI-Statistik erfasst in NRW aktuell mehr weibliche Infizierte. Folgende Corona-Werte nach Geschlechtern wurden bislang erfasst:

Männer: 3.498.366 Fälle (47,6 Prozent Gesamtanteil)

Frauen: 3.794.329 Fälle (51,6 Prozent Gesamtanteil)

keine Geschlechtsangabe: 60.678 Fälle (0,8 Prozent Gesamtanteil)

Im Folgenden finden Sie verschiedene Daten-Visualisierungen der offiziell vermeldeten Zahlen zur Corona-Epidemie in Nordrhein-Westfalen.

Daten zur Ausbreitung in Deutschland und der ganzen Welt haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengetragen und visualisiert. Seit Mitte April veröffentlichen wir zusätzlich, wie sich die Situation auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen darstellt. Alle Daten dazu finden Sie hier.

Außerdem haben wir hier erklärt, wie wir mit den Daten arbeiten, welche Datenquellen wir sonst noch nutzen, wie häufig die Daten aktualisiert werden und wieso wir manche gewünschten Daten leider nicht abbilden können.

Alle aktuellen Informationen rund um die Ausbreitung des Coronavirus finden Sie jederzeit in unserem Liveblog. Sie haben einen Fehler in den Grafiken oder der interaktiven Karte entdeckt? Mailen Sie uns.