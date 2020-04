Interaktive Karte : Wo sich das Coronavirus in NRW ausbreitet

Interaktiv Düsseldorf Das Coronavirus hat Nordrhein-Westfalen im Griff. Aktuell werden täglich hunderte neue Fälle gemeldet. Unsere Karte und Grafiken zeigen die aktuelle Entwicklung zu Infektionen, Todesfällen und Genesungen in den Städten und Kreisen des Landes.

Noch immer steigt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle täglich an, das neuartige Virus hat sich in allen 53 Kreisen und Städten von Nordrhein-Westfalen ausgebreitet. Bei den Todeszahlen am stärksten betroffen ist der Kreis Heinsberg, wo Ende Februar auch der erste Infektionsfall bekannt geworden war . Die meisten bestätigten Infektionen verzeichnet zurzeit die Stadt Köln. Auch andere Städte und Kreise zählen inzwischen Fälle im vierstelligen Bereich. Die Entwicklung bleibt hochdynamisch, die Daten verändern sich ständig. Den aktuellen Stand über neue, bestätigte Infektionen vermeldet das NRW-Gesundheitsministerium, hier laufen die Berichte aller Gesundheitsämter vor Ort zusammen ( hier erfahren Sie mehr über den Meldeweg ).

In den folgenden Grafiken bilden wir diese offiziell vermeldeten Fallzahlen und die Entwicklung der Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen seit Anfang März aktuell ab. Außerdem finden Sie hier alle bestätigten Todesfälle aus den Städten und Kreisen. Wie viele Patienten wieder als gesund gelten, ist nicht meldepflichtig. Dennoch stellt das Gesundheitsministerium seit Anfang April auch diese Daten - soweit bekannt - zur Verfügung. Daten zur Ausbreitung in Deutschland und der ganzen Welt haben wir außerdem an dieser Stelle für Sie zusammengetragen und visualisiert.