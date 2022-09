Aktuelle Corona-Fallzahlen : RKI meldet 42.057 Neuinfektionen und 117 neue Todesfälle in Deutschland

Interaktiv Düsseldorf Seit März 2020 beschäftigt die Corona-Pandemie das Land. Zuletzt erfassten die Behörden 42.057 Neuinfektionen in Deutschland. Hier finden Sie alle aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts über Erkrankungen, Todesfälle und Genesungen.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in Deutschland in den letzten 24 Stunden 42.057 Neuinfektionen gezählt. Das sind 12.447 Fälle weniger als am vergangenen Donnerstag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 54.504 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden auch 117 neue Todesfälle gemeldet, 41.893 weitere Covid-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in Deutschland insgesamt 185.480 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 223,1 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 211.327 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 254,1 entspricht. Der mittelfristige Trend in Deutschland ist somit positiv, die Zahl der Neuinfizierten geht zurück.

Die aktuellen Daten wurden am Donnerstagmorgen - mit Stand 08.09.2022 um 02:56 - vom RKI veröffentlicht. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen starken Schwankungen. Beispielsweise, weil am Wochenende weniger Testungen durchgeführt werden oder es zu Verzögerungen in der Meldekette kommen kann.

Seit dem Ausbruch der Epidemie haben sich in Deutschland insgesamt rund 32,39 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, bislang haben die Behörden 148.098 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Allerdings schätzt das Robert-Koch-Institut auch, dass rund 31,60 Millionen Corona-Patienten wieder genesen sind.

Nach aktuellem Stand gelten noch geschätzt 638.870 Personen als aktiv mit Covid-19 infiziert, ein Anstieg um 47 aktive Fälle im Vergleich zum Vortag. Die Zahl setzt sich aus der geschätzten Zahl der Genesungen und den bestätigten Todes- und Fallzahlen zusammen.

Seit Ende Dezember 2020 wird das Coronavirus in Deutschland mittels Impfungen bekämpft. Bislang erhielten rund 64,6 Millionen Menschen eine erste Dosis von einem der erlaubten Impfstoffe. Im Vergleich zur Meldung des Vortrags zählte das RKI 813 neue Erstimpfungen. Damit wurden bislang 77,64 Prozent aller Menschen in Deutschland mindestens einmal geimpft.

Für einen vollständigen Schutz vor dem Virus benötigt es derzeit bei fast allen zugelassenen Impfstoffen eine weitere Dosis bzw. sogar eine dritte Impfung. In Deutschland gelten bislang rund 63,13 Millionen Menschen durch ihre zweite Impfung als "vollständig geschützt". Im Vergleich zum Vortag wurden 1.599 weitere Zweitimpfungen vom RKI erfasst. Die Quote der Menschen mit "vollständigem Impfschutz " im Land liegt damit bei 75,92 Prozent.

Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass der Impfschutz der bislang zulässigen Impfstoffe nach fünf bis sechs Monaten nachlässt. Deshalb wird seit dem Herbst 2021 die sogenannte "Booster"-Impfung verbreitet angeboten. Durch sie soll der Impfschutz aufgefrischt werden. Bislang haben 49,76 Mio. Menschen eine solche Auffrischung erhalten - das sind 78,8 Prozent aller Menschen, die bislang als "vollständig geimpft" gezählt wurden. Im Vergleich zum Vortag wurden 5.112 weitere Booster-Impfungen vom RKI erfasst.

Gleichzeitig wird in Deutschland auch weiterhin auf das Virus getestet. Die Zahl der wöchentlichen Testungen in den Laboren lag zuletzt in Kalenderwoche 33 bei 533,27 Tsd. Davon wurden zuletzt 204.974 als positiv ausgewertet, eine Quote von 38,44 Prozent. Das geht ebenfalls aus Daten des RKI hervor. Im Vergleich zur Vorwoche wurden damit weniger Personen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Zuvor lag die Quote bei 40,7 Prozent, von rund 570,26 Tsd. Tests waren damals 232.082 positiv.

Das in Deutschland am stärksten betroffene Gebiet ist Weißenburg-Gunzenhausen. Hier gab es in den letzten sieben Tagen 753,8 neue Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Region mit den wenigsten Infektionen ist Sömmerda, hier liegt die Inzidenz bei 66,6.

In den vergangenen sieben Tagen wurde in allen Städten und Kreisen des Landes mindestens eine neue Infektion gemeldet.

Die Lage in den Krankenhäusern gilt seit dem Herbst 2021 als wichtiger Indikator für die Bewertung der Pandemie. In den vergangenen sieben Tagen wurden in Deutschland 3020 Menschen mit einer Covid-Infektionen stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die sogenannte Hospitalisierungsquote - die Anzahl der Patienten pro 100.000 Einwohner einer Region innerhalb einer Woche - liegt derzeit bei 3,63. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Trend positiv, denn am letzten Donnerstag war diese Quote noch um 11 Prozent höher.

In den Kliniken in Deutschland werden derzeit 726 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt, 269 davon müssen beatmet werden. Insgesamt stehen aktuell noch 3.928 von 23.957 Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes zur Verfügung.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des RKI zufolge momentan bei 1,02. Das deutet, dass ein Infizierter im Schnitt mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Vortag lag der Wert noch bei 1.

Liegt der R-Wert unter 1,0 geht die Zahl der Neuinfektionen zurück. Bei einem Wert über 1,0 bereitet sich das Virus verstärkt aus. Größere lokale Vorfälle, wie beispielsweise die Masseninfektion von Arbeitern in einer Schlachterei im Kreis Gütersloh Mitte Juni, beeinflussen den R-Wert kräftig. Besonders bei insgesamt wenigen Neuerkrankungen kann der Wert laut RKI verhältnismäßig auffallend schwanken.

Für die einzelnen Bundesländer hat das RKI folgende Werte für Neuinfektionen in der vergangenen Woche erfasst (Stand 08.09.2022 um 02:56):

Baden-Württemberg: 17.264 Neuinfektionen, 155,49 pro 100.000 Einwohner

Bayern: 28.491 Neuinfektionen, 216,82 pro 100.000 Einwohner

Berlin: 7.241 Neuinfektionen, 197,62 pro 100.000 Einwohner

Brandenburg: 6.416 Neuinfektionen, 253,49 pro 100.000 Einwohner

Bremen: 1.779 Neuinfektionen, 261,57 pro 100.000 Einwohner

Hamburg: 2.553 Neuinfektionen, 137,82 pro 100.000 Einwohner

Hessen: 15.770 Neuinfektionen, 250,59 pro 100.000 Einwohner

Mecklenburg-Vorpommern: 4.535 Neuinfektionen, 281,54 pro 100.000 Einwohner

Niedersachsen: 22.393 Neuinfektionen, 279,79 pro 100.000 Einwohner

Nordrhein-Westfalen: 44.657 Neuinfektionen, 249,12 pro 100.000 Einwohner

Rheinland-Pfalz: 9.197 Neuinfektionen, 224,41 pro 100.000 Einwohner

Saarland: 2.366 Neuinfektionen, 240,45 pro 100.000 Einwohner

Sachsen: 8.679 Neuinfektionen, 213,93 pro 100.000 Einwohner

Sachsen-Anhalt: 4.022 Neuinfektionen, 184,44 pro 100.000 Einwohner

Schleswig-Holstein: 6.306 Neuinfektionen, 216,64 pro 100.000 Einwohner

Thüringen: 3811 Neuinfektionen, 179,74 pro 100.000 Einwohner

Folgende bestätigte Gesamtzahlen über Infektionen und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hat das RKI für die einzelnen Bundesländer erfasst (Stand: 08.09.2022 um 0:00 Uhr):

Baden-Württemberg: 4.409.439 nachgewiesene Infektionen, 17.026 bestätigte Todesfälle

Bayern: 5.874.834 nachgewiesene Infektionen, 25.523 bestätigte Todesfälle

Berlin: 1.238.377 nachgewiesene Infektionen, 4.773 bestätigte Todesfälle

Brandenburg: 927.971 nachgewiesene Infektionen, 5.872 bestätigte Todesfälle

Bremen: 252.122 nachgewiesene Infektionen, 828 bestätigte Todesfälle

Hamburg: 715.691 nachgewiesene Infektionen, 3.002 bestätigte Todesfälle

Hessen: 2.429.262 nachgewiesene Infektionen, 10.969 bestätigte Todesfälle

Mecklenburg-Vorpommern: 588.184 nachgewiesene Infektionen, 2.428 bestätigte Todesfälle

Niedersachsen: 3.123.338 nachgewiesene Infektionen, 10.562 bestätigte Todesfälle

Nordrhein-Westfalen: 6.646.450 nachgewiesene Infektionen, 27.160 bestätigte Todesfälle

Rheinland-Pfalz: 1.457.243 nachgewiesene Infektionen, 6.095 bestätigte Todesfälle

Saarland: 400.120 nachgewiesene Infektionen, 1.833 bestätigte Todesfälle

Sachsen: 1.722.715 nachgewiesene Infektionen, 15.937 bestätigte Todesfälle

Sachsen-Anhalt: 825.012 nachgewiesene Infektionen, 5662 bestätigte Todesfälle

Schleswig-Holstein: 989.122 nachgewiesene Infektionen, 2.845 bestätigte Todesfälle

Thüringen: 786.209 nachgewiesene Infektionen, 7.583 bestätigte Todesfälle

Besonders gefährdet durch das Virus sind ältere Menschen, das belegen die Statistiken. Doch auch bei Kindern und Jugendlichen wurde das Virus bereits nachgewiesen. Bislang wurden folgende Daten über Infektionen in den verschiedenen Altersgruppen erfasst:

Altersgruppe 0-4 Jahre: 968.296 Fälle (3 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 5-14 Jahre: 4.255.632 Fälle (13,1 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 15-34 Jahre: 9.799.985 Fälle (30,3 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 35-59 Jahre: 12.332.986 Fälle (38,1 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 60-79 Jahre: 3.837.136 Fälle (11,8 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 80+: 1.160.304 Fälle (3,6 Prozent Gesamtanteil)

keine Altersangabe: 31.615 Fälle (0,1 Prozent Gesamtanteil)

Mittlerweile haben unterschiedliche Studien herausgefunden, dass Männer anfälliger sind für schwerwiegende Verläufe oder gar tödliche Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Die RKI-Statistik erfasst in Deutschland aktuell mehr weibliche Infizierte. Folgende Corona-Werte nach Geschlechtern wurden bislang erfasst:

Männer: 15.454.349 Fälle (47,7 Prozent Gesamtanteil)

Frauen: 16.643.685 Fälle (51,4 Prozent Gesamtanteil)

keine Geschlechtsangabe: 287.920 Fälle (0,9 Prozent Gesamtanteil)

Im Folgenden finden Sie verschiedene Daten-Visualisierungen der offiziell vermeldeten Zahlen zur Corona-Epidemie in Deutschland.

Grafiken: Zahlen zur Corona-Pandemie weltweit

Für die folgenden Grafiken zur weltweiten Verbreitung greifen wir auf Daten der amerikanischen Johns Hopkins University zurück. Die Universität aus Baltimore sammelt bereits seit Ausbruch der Pandemie zu Beginn des Jahres Daten und gilt als seriöse Quelle für Angaben zur Virusverbreitung weltweit.

Dabei greifen die Forscher der Universität auf Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO, Angaben staatlicher Behörden in aller Welt, Medienberichte und weitere Quellen zurück. Dadurch ist die wohl größte und aktuellste Datenbank zur weltweiten Entwicklung der Pandemie entstanden. Die Grafiken aktualisieren sich mindestens einmal pro Tag automatisch.

Über diesen Text Datenquelle und Transparenz-Hinweis Das Robert-Koch-Institut ist in Deutschland die bundesweite Sammelstelle für Angaben über alle bestätigten Infizierungen mit dem Coronavirus. Die Daten werden nur einmal täglich, immer am frühen Morgen, aktualisiert und erfassen die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern. Sie geben den Meldestand vom Abend des Vortags wieder. Die Angaben des Robert-Koch-Instituts und der Behörden vor Ort unterscheiden sich daher in ihrer Aktualität, sodass es zu Abweichungen kommen kann.

