Aktuelle Corona-Fallzahlen : RKI meldet 340 neue Infektionen für Deutschland

Interaktiv Düsseldorf Das Coronavirus beschäftigt das Land, noch immer werden tagtäglich neue Fälle gemeldet. Zuletzt erfassten die Behörden 340 Neuinfektionen. Hier finden Sie alle gegenwärtigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts über Erkrankungen, Todesfällen und Genesungen in Deutschland.

Seit dem Ausbruch der Epidemie haben sich in Deutschland insgesamt 205.609 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, bislang haben die Behörden 9.118 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Allerdings meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) auch bereits 190.350 genesene Corona-Patienten. Zuletzt wurden 340 Neuinfektionen gemeldet.

Nach aktuellem Stand von die 27.07.2020 0:00 Uhr, gelten somit noch 6141 Personen als aktiv an Covid-19 erkrankt, ein Rückgang um 26 aktive Fälle im Vergleich zum Vortag.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in Deutschland insgesamt 3.405 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 4,1 Neuinfektionen bekannt.