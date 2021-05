Aktuelle Corona-Fallzahlen : RKI meldet 1.911 Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden - Zahlen sinken wieder

Interaktiv Düsseldorf Seit mehr als einem Jahr beschäftigt die Corona-Pandemie das Land, tagtäglich werden neue Fälle gemeldet. Zuletzt erfassten die Behörden 1.911 Neuinfektionen. Hier finden Sie alle heutigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts über Erkrankungen, Todesfälle und Genesungen in Deutschland.

Laut RKI haben die Gesundheitsämter in Deutschland in den vergangenen 24 Stunden 1.911 Neuinfektionen gezählt. Das sind 2.298 Fälle weniger als vergangenen Dienstag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 4.209 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden auch 33 neue Todesfälle gemeldet, 14.931 weitere Covid-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

In den letzten sieben Tagen wurden dem RKI in Deutschland insgesamt 48.591 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 58,4 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 68.836 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 82,8 entspricht. Der mittelfristige Trend in Deutschland ist somit positiv, die Zahl der Neuinfizierten geht zurück.

Die aktuellen Daten wurden am Dienstagmorgen - mit Stand 25.05.2021 um 0:00 Uhr - vom RKI veröffentlicht. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen starken Schwankungen. Beispielsweise, weil am Wochenende weniger Testungen durchgeführt werden oder es zu Verzögerungen in der Meldekette kommen kann.

Seit dem Ausbruch der Epidemie haben sich in Deutschland insgesamt rund 3.653.551 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, bislang haben die Behörden 87.456 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Allerdings meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) auch bereits 3.423.630 genesene Corona-Patienten.

Nach aktuellem Stand gelten geschätzt noch 142.465 Personen als aktiv mit Covid-19 infiziert, ein Rückgang um 13.053 aktive Fälle im Vergleich zum Vortag. Die Zahl setzt sich aus der geschätzten Zahl der Genesungen und den bestätigten Todes- und Fallzahlen zusammen.

Seit Ende Dezember 2020 wird das Coronavirus in Deutschland mittels Impfungen bekämpft. Bislang erhielten rund 33,1 Millionen Menschen eine erste Dosis von einem der zulässigen Impfstoffe. Im Vergleich zur Meldung des Vortrags zählte das RKI 389.843 neue Erstimpfungen. Damit wurden bislang 39,74 Prozent aller Menschen in Deutschland gegen eine Covid-19-Erkrankung erst-geimpft.

Für einen gänzlichen Schutz vor dem Virus benötigt es derzeit bei fast allen erlaubten Impfstoffen eine weitere Dosis. Einzig der Impfstoff von Johnson & Johnson gilt bereits nach der ersten Impfung aus ausreichend. In Deutschland gelten bislang rund 11,32 Millionen Menschen als vollständig geschützt. Im Vergleich zum Vortag wurden 405.154 weitere Zweitimpfungen vom RKI erfasst. Die Quote der geschützten Menschen im Land liegt damit bei 13,61 Prozent.

Gleichzeitig wird in Deutschland auch weiterhin auf das Virus getestet. Die Zahl der wöchentlichen Testungen in den Laboren lag zuletzt in Kalenderwoche 19 bei 1.082.880. Davon wurden zuletzt 89.408 als positiv ausgewertet, eine Quote von 8,26 Prozent. Das geht ebenfalls aus Daten des RKI hervor. Im Vergleich zur Vorwoche wurden damit weniger Personen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Zuvor lag die Quote bei 10,28 Prozent, von rund 1.242.437 Tests waren damals 127.733 positiv.

Das in Deutschland am heftigsten betroffene Gebiet ist Memmingen. Hier gab es in den letzten sieben Tagen 195 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Damit liegt die Region über dem - im April 2021 politisch vereinbarten - Inzidenz-Grenzwert von 100. Sobald dieser Wert an drei Werktagen in Folge überschritten ist, gilt die sogenannte Corona-Notbremse des Bundes. Dadurch muss ein Großteil der etwaigen Regel-Lockerungen aufgehoben werden und es gilt eine Ausgangssperre. Ab einem Wert von 150 müssen zusätzlich nicht systemrelevante Einzelhändler schließen, ab einem Wert über 165 müssen die Schulen geschlossen werden. Wird der 100er Wert fünf Werktage in Folge unterschritten, können die Maßnahmen ab dem übernächsten Werktag aufgehoben werden. Die Ländern, Städten und Kreisen ist selbst überlassen, strengere Maßnahmen umzusetzen.

Der Kreis Hildburghausen ist die in Deutschland am zweitstärksten betroffene Region. Der Inzidenz-Wert - also die Zahl der neuen Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen - liegt hier bei 174,1 und somit ebenfalls über dem 100er-Grenzwert. Der Kreis mit den drittmeisten Neuinfektionen in Deutschland ist der Kreis Sonneberg. Hier wurde vom RKI für die vergangene Woche ein Inzidenz-Wert von 164,6 ermittelt. Somit gelten auch für diese Region verschärfte Corona-Regeln.

In den vergangenen sieben Tagen wurde in allen Städten und Kreisen des Landes mindestens eine neue Infektion gemeldet. Insgesamt gibt es derzeit in Deutschland 35 Städte und Kreise die den 100er-Grenzwert überschreiten. Gleichzeitig gibt es 194 Regionen, in denen der Grenzwert zwischen 50 und 100 liegt - in diesen Regionen sind Lockerungen also nur unter Auflagen möglich. Noch be sser dran sind derzeit die 172 Städte und Kreise deren Inzidenz unter dem Grenzwert von 50 liegt. Diese Regionen können auf weitere Lockerungen der Corona-Regeln hoffen.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des RKI zufolge momentan bei 0,96. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Vortag lag der Wert ebenfalls bei 0,96.

Liegt der R-Wert unter 1,0 geht die Zahl der Neuinfektionen zurück. Bei einem Wert über 1,0 bereitet sich das Virus verstärkt aus. Größere örtliche Vorfälle, wie beispielsweise die Masseninfektion von Arbeitern in einer Schlachterei im Kreis Gütersloh Mitte Juni, beeinflussen den R-Wert kräftig. Besonders bei insgesamt wenigen Neuerkrankungen kann der Wert laut RKI verhältnismäßig auffallend schwanken.

In den Kliniken in Deutschland werden derzeit 3.237 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt, 2.035 davon müssen beatmet werden. Insgesamt stehen 3.823 von 19.347 Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes zur Verfügung.

Für die einzelnen Bundesländer hat das RKI folgende Werte für Neuinfektionen in der vergangenen Woche erfasst (Stand 25.05.2021 um 0:00 Uhr):

Baden-Württemberg: 8.272 Neuinfektionen, 74,52 pro 100.000 Einwohner

Bayern: 7.423 Neuinfektionen, 56,56 pro 100.000 Einwohner

Berlin: 1.708 Neuinfektionen, 46,55 pro 100.000 Einwohner

Brandenburg: 1.109 Neuinfektionen, 43,97 pro 100.000 Einwohner

Bremen: 343 Neuinfektionen, 50,35 pro 100.000 Einwohner

Hamburg: 627 Neuinfektionen, 33,94 pro 100.000 Einwohner

Hessen: 4.317 Neuinfektionen, 68,65 pro 100.000 Einwohner

Mecklenburg-Vorpommern: 605 Neuinfektionen, 37,62 pro 100.000 Einwohner

Niedersachsen: 3.423 Neuinfektionen, 42,82 pro 100.000 Einwohner

Nordrhein-Westfalen: 11.146 Neuinfektionen, 62,1 pro 100.000 Einwohner

Rheinland-Pfalz: 2.187 Neuinfektionen, 53,42 pro 100.000 Einwohner

Saarland: 743 Neuinfektionen, 75,29 pro 100.000 Einwohner

Sachsen: 2.852 Neuinfektionen, 70,04 pro 100.000 Einwohner

Sachsen-Anhalt: 1.103 Neuinfektionen, 50,26 pro 100.000 Einwohner

Schleswig-Holstein: 869 Neuinfektionen, 29,93 pro 100.000 Einwohner

Thüringen: 1864 Neuinfektionen, 87,37 pro 100.000 Einwohner

Folgende bestätigte Gesamtzahlen über Infektionen und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hat das RKI für die einzelnen Bundesländer erfasst (Stand: 25.05.2021 um 0:00 Uhr):

Baden-Württemberg: 487.776 nachgewiesene Infektionen, 9.849 bestätigte Todesfälle

Bayern: 634.746 nachgewiesene Infektionen, 14.795 bestätigte Todesfälle

Berlin: 177.305 nachgewiesene Infektionen, 3.440 bestätigte Todesfälle

Brandenburg: 107.820 nachgewiesene Infektionen, 3.699 bestätigte Todesfälle

Bremen: 26.883 nachgewiesene Infektionen, 471 bestätigte Todesfälle

Hamburg: 75.817 nachgewiesene Infektionen, 1.545 bestätigte Todesfälle

Hessen: 283.959 nachgewiesene Infektionen, 7.215 bestätigte Todesfälle

Mecklenburg-Vorpommern: 43.610 nachgewiesene Infektionen, 1.109 bestätigte Todesfälle

Niedersachsen: 256.233 nachgewiesene Infektionen, 5.561 bestätigte Todesfälle

Nordrhein-Westfalen: 798.651 nachgewiesene Infektionen, 16.501 bestätigte Todesfälle

Rheinland-Pfalz: 151.493 nachgewiesene Infektionen, 3.698 bestätigte Todesfälle

Saarland: 40.429 nachgewiesene Infektionen, 997 bestätigte Todesfälle

Sachsen: 281.905 nachgewiesene Infektionen, 9.567 bestätigte Todesfälle

Sachsen-Anhalt: 97.760 nachgewiesene Infektionen, 3282 bestätigte Todesfälle

Schleswig-Holstein: 62.622 nachgewiesene Infektionen, 1.579 bestätigte Todesfälle

Thüringen: 126.542 nachgewiesene Infektionen, 4.148 bestätigte Todesfälle

Besonders gefährdet durch das Virus sind ältere Menschen, das belegen die Statistiken. Doch auch bei Kindern und Jugendlichen wurde das Virus bereits nachgewiesen. Bislang wurden folgende Daten über Infektionen in den verschiedenen Altersgruppen erfasst:

Altersgruppe 0-4 Jahre: 93.199 Fälle (2,6 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 5-14 Jahre: 263.471 Fälle (7,2 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 15-34 Jahre: 1.072.651 Fälle (29,4 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 35-59 Jahre: 1.396.535 Fälle (38,2 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 60-79 Jahre: 537.399 Fälle (14,7 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 80+: 286.859 Fälle (7,9 Prozent Gesamtanteil)

keine Altersangabe: 3.383 Fälle (0,1 Prozent Gesamtanteil)

Mittlerweile haben unterschiedliche Studien herausgefunden, dass Männer anfälliger sind für schwerwiegende Verläufe oder gar tödliche Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Die RKI-Statistik erfasst in Deutschland aktuell mehr weibliche Infizierte. Folgende Corona-Werte nach Geschlechtern wurden bislang erfasst:

Männer: 1.758.573 Fälle (48,1 Prozent Gesamtanteil)

Frauen: 1.869.859 Fälle (51,2 Prozent Gesamtanteil)

keine Geschlechtsangabe: 25.065 Fälle (0,7 Prozent Gesamtanteil)

Im Folgenden finden Sie verschiedene Daten-Visualisierungen der offiziell vermeldeten Zahlen zur Corona-Epidemie in Deutschland.

Grafiken: Zahlen zur Corona-Pandemie weltweit

Für die folgenden Grafiken zur weltweiten Verbreitung greifen wir auf Daten der amerikanischen Johns Hopkins University zurück. Die Universität aus Baltimore sammelt bereits seit Ausbruch der Pandemie zu Beginn des Jahres Daten und gilt als seriöse Quelle für Angaben zur Virusverbreitung weltweit.

Dabei greifen die Forscher der Universität auf Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO, Angaben staatlicher Behörden in aller Welt, Medienberichte und weitere Quellen zurück. Dadurch ist die wohl größte und aktuellste Datenbank zur weltweiten Entwicklung der Pandemie entstanden. Die Grafiken aktualisieren sich mindestens einmal pro Tag automatisch.

Unsere Grafiken und interaktiven Karten mit speziellem Fokus auf Nordrhein-Westfalen finden Sie hier. Seit Mitte April veröffentlichen wir zusätzlich, wie sich die Situation auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen darstellt. Alle Daten dazu finden Sie hier.

Außerdem haben wir hier erklärt, wie wir mit den Daten arbeiten, welche Datenquellen wir sonst noch nutzen, wie häufig die Daten aktualisiert werden und wieso wir manche gewünschten Daten leider nicht abbilden können.

