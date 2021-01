Aktuelle Corona-Fallzahlen : 15.974 Neuinfektionen in Deutschland erfasst, 4.947 Erkrankte in den Kliniken

Interaktiv Düsseldorf Daten: Corona-Fallzahlen für Deutschland

Baden-Württemberg: 126.514 Impfungen, 1,14 Impfungen pro 100 Einwohner

Bayern: 220.737 Impfungen, 1,69 Impfungen pro 100 Einwohner

Berlin: 59.272 Impfungen, 1,63 Impfungen pro 100 Einwohner

Brandenburg: 41.094 Impfungen, 1,64 Impfungen pro 100 Einwohner

Bremen: 13.256 Impfungen, 1,94 Impfungen pro 100 Einwohner

Hamburg: 27.115 Impfungen, 1,47 Impfungen pro 100 Einwohner

Hessen: 77.071 Impfungen, 1,23 Impfungen pro 100 Einwohner

Mecklenburg-Vorpommern: 40.273 Impfungen, 2,5 Impfungen pro 100 Einwohner





Niedersachsen: 94.953 Impfungen, 1,19 Impfungen pro 100 Einwohner

Nordrhein-Westfalen: 223.292 Impfungen, 1,25 Impfungen pro 100 Einwohner

Rheinland-Pfalz: 92.619 Impfungen, 2,27 Impfungen pro 100 Einwohner

Saarland: 16.957 Impfungen, 1,71 Impfungen pro 100 Einwohner

Sachsen: 54.031 Impfungen, 1,32 Impfungen pro 100 Einwohner

Sachsen-Anhalt: 37.338 Impfungen, 1,69 Impfungen pro 100 Einwohner

Schleswig-Holstein: 69.766 Impfungen, 2,41 Impfungen pro 100 Einwohner

Thüringen: 25.996 Impfungen, 1,21 Impfungen pro 100 Einwohner

In den letzten sieben Tagen wurden dem RKI in Deutschland insgesamt 102.704 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 123,5 Neuinfektionen bekannt.

Das in Deutschland am heftigsten betroffene Gebiet ist der Kreis Hildburghausen. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 425,7 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Damit liegt die Region über dem Grenzwert von 50. Sobald dieser Wert überschritten ist, müssen laut politischer Vereinbarung die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im betroffenen Gebiet wieder angezogen werden.

Liegt der R-Wert unter 1,0 geht die Zahl der Neuinfektionen zurück. Bei einem Wert über 1,0 bereitet sich das Virus verstärkt aus. Größere örtliche Vorfälle, wie beispielsweise die Masseninfektion von Arbeitern in einer Schlachterei im Kreis Gütersloh Mitte Juni, beeinflussen den R-Wert spürbar. Besonders bei insgesamt wenigen Neuerkrankungen kann der Wert laut RKI verhältnismäßig stark schwanken.

In den Kliniken in Deutschland werden derzeit 4.947 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt, 2.862 davon müssen beatmet werden. Insgesamt stehen 4.424 von 22.607 Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes zur Verfügung.

Niedersachsen: 130.467 nachgewiesene Infektionen, 2.768 bestätigte Todesfälle

Saarland: 23.420 nachgewiesene Infektionen, 632 bestätigte Todesfälle

Thüringen: 58.813 nachgewiesene Infektionen, 1.733 bestätigte Todesfälle

Besonders gefährdet durch das Virus sind ältere Menschen, das belegen die Statistiken. Doch auch bei Kindern und Jugendlichen wurde das Virus bereits nachgewiesen. Bislang wurden nachfolgende Daten über Infektionen in den verschiedenen Altersgruppen erfasst:

Altersgruppe 0-4 Jahre: 36.022 Fälle (1,7 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 5-14 Jahre: 116.649 Fälle (5,6 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 15-34 Jahre: 606.330 Fälle (29,3 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 35-59 Jahre: 785.231 Fälle (38 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 60-79 Jahre: 314.033 Fälle (15,2 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 80+: 205.062 Fälle (9,9 Prozent Gesamtanteil)

keine Altersangabe: 4.107 Fälle (0,2 Prozent Gesamtanteil)

Männer: 966.568 Fälle (46,7 Prozent Gesamtanteil)

Frauen: 1.084.312 Fälle (52,4 Prozent Gesamtanteil)

Im Folgenden finden Sie verschiedene Daten-Visualisierungen der offiziell vermeldeten Zahlen zur Corona-Epidemie in Deutschland.

Grafiken: Zahlen zur Corona-Pandemie weltweit

Für die folgenden Grafiken zur weltweiten Verbreitung greifen wir auf Daten der amerikanischen Johns Hopkins University zurück. Die Universität aus Baltimore sammelt bereits seit Ausbruch der Pandemie zu Beginn des Jahres Daten und gilt als seriöse Quelle für Angaben zur Virusverbreitung weltweit.

Dabei greifen die Forscher der Universität auf Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO, Angaben staatlicher Behörden in aller Welt, Medienberichte und weitere Quellen zurück. Dadurch ist die wohl größte und aktuellste Datenbank zur weltweiten Entwicklung der Pandemie entstanden. Die Grafiken aktualisieren sich mindestens einmal pro Tag automatisch.

Unsere Grafiken und interaktiven Karten mit speziellem Fokus auf Nordrhein-Westfalen finden Sie hier. Seit Mitte April veröffentlichen wir zusätzlich, wie sich die Situation auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen darstellt. Alle Daten dazu finden Sie hier.

Außerdem haben wir hier erklärt, wie wir mit den Daten arbeiten, welche Datenquellen wir sonst noch nutzen, wie häufig die Daten aktualisiert werden und wieso wir manche gewünschten Daten leider nicht abbilden können.