Aktuelle Corona-Fallzahlen : RKI meldet 24.694 Neuinfektionen in Deutschland, 50.938 weitere Impfdosen verteilt

Interaktiv Düsseldorf Das Coronavirus beschäftigt das Land, täglich werden derzeit wieder neue Fälle gemeldet. Zuletzt erfassten die Behörden 24.694 Neuinfektionen. Hier finden Sie alle gegenwärtigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts über Erkrankungen, Todesfälle und Genesungen in Deutschland.

Seit dem Ausbruch der Epidemie haben sich in Deutschland insgesamt 1.891.581 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, bislang haben die Behörden 39.870 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Allerdings meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) auch bereits 1.511.152 genesene Corona-Patienten.

Damit gelten aktuell, Stand 09.01.2021 um 0:00 Uhr, noch 340.559 geschätzte Personen als aktiv mit Covid-19 infiziert, ein Anstieg um 5.935 aktive Fälle im Vergleich zum Vortag. Die Zahl setzt sich aus der geschätzten Zahl der Genesungen und den bestätigten Todes- und Fallzahlen zusammen.

Laut RKI haben die Gesundheitsämter in Deutschland in den vergangenen 24 Stunden 24.694 Neuinfektionen gezählt. Gleichzeitig wurden auch 1.087 neue Todesfälle gemeldet, 17.672 weitere Covid-19-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

Seit Ende Dezember 2020 wird das Coronavirus in Deutschland mittels Impfungen bekämpft. Bislang wurden 476.959 Impfdosen verabreicht. Im Vergleich zum Vortag wurden 50.938 weitere Dosen verimpft. 0,57 Menschen pro 100 Einwohner erhielten bislang eine Impfdosis - allerdings benötigen die zurzeit zulässigen Impfstoffe mindestens zwei Dosen, um vor einer Erkrankung durch Sars-Cov-2 zu schützen.



weiter Baden-Württemberg: 49.103 Impfungen, 0,44 Impfungen pro 100 Einwohner

Bayern: 88.916 Impfungen, 0,68 Impfungen pro 100 Einwohner

Berlin: 26.406 Impfungen, 0,72 Impfungen pro 100 Einwohner

Brandenburg: 11.481 Impfungen, 0,46 Impfungen pro 100 Einwohner

Bremen: 4.505 Impfungen, 0,66 Impfungen pro 100 Einwohner

Hamburg: 8.471 Impfungen, 0,46 Impfungen pro 100 Einwohner

Hessen: 46.006 Impfungen, 0,73 Impfungen pro 100 Einwohner

Mecklenburg-Vorpommern: 24.060 Impfungen, 1,49 Impfungen pro 100 Einwohner

Niedersachsen: 32.170 Impfungen, 0,4 Impfungen pro 100 Einwohner

Nordrhein-Westfalen: 90.802 Impfungen, 0,51 Impfungen pro 100 Einwohner

Rheinland-Pfalz: 20.792 Impfungen, 0,51 Impfungen pro 100 Einwohner

Saarland: 7.358 Impfungen, 0,74 Impfungen pro 100 Einwohner

Sachsen: 15.593 Impfungen, 0,38 Impfungen pro 100 Einwohner

Sachsen-Anhalt: 19.399 Impfungen, 0,88 Impfungen pro 100 Einwohner

Schleswig-Holstein: 23.903 Impfungen, 0,83 Impfungen pro 100 Einwohner

Thüringen: 7.994 Impfungen, 0,37 Impfungen pro 100 Einwohner

Die Zahl der wöchentlichen Testungen in den Laboren lag zuletzt in Kalenderwoche 53 bei 789.680. Davon wurden zuletzt 126.884 als positiv ausgewertet, eine Quote von 16,07 Prozent. Das geht aus Daten des RKI hervor. Im Vergleich zur Vorwoche wurden damit mehr Personen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Zuvor lag die Quote bei 12,92 Prozent, von 1.071.001 Tests waren damals 138.338 positiv.

In den letzten sieben Tagen wurden dem RKI in Deutschland insgesamt 127.975 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 153,9 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch niedrigere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 124.754 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 150 entspricht. Der Trend in Deutschland ist somit negativ, die Zahl der Corona-Fälle steigt wieder an.

Das in Deutschland am heftigsten betroffene Gebiet ist der Kreis Meißen. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 558,1 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Damit liegt die Region über dem Grenzwert von 50. Sobald dieser Wert überschritten ist, müssen laut politischer Vereinbarung die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im betroffenen Gebiet wieder angezogen werden.

Der Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist die in Deutschland am zweitstärksten betroffene Region. Der Inzidenz-Wert - also die Zahl der neuen Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen - liegt hier bei 540,7 und somit ebenfalls über dem 50er-Grenzwert. Der Kreis mit den drittmeisten Neuinfektionen in Deutschland ist der Kreis Elbe-Elster. Hier wurde vom RKI für die vergangene Woche ein Inzidenz-Wert von 484,2 ermittelt. Somit gelten auch für diese Region besondere Corona-Regeln.

Insgesamt gibt es derzeit in Deutschland 393 Kreise die den 50er- Grenzwert überschreiten. Außerdem wurden in den vergangenen sieben Tagen in allen Städten und Kreisen des Landes mindestens eine neue Infektion gemeldet.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des RKI zufolge aktuell bei 0,77. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Vortag lag der Wert noch bei 0,72.

Liegt der R-Wert unter 1,0 geht die Zahl der Neuinfektionen zurück. Bei einem Wert über 1,0 bereitet sich das Virus verstärkt aus. Größere lokale Vorfälle, wie beispielsweise die Masseninfektion von Arbeitern in einer Schlachterei im Kreis Gütersloh Mitte Juni, beeinflussen den R-Wert enorm. Besonders bei insgesamt wenigen Neuerkrankungen kann der Wert laut RKI verhältnismäßig heftig schwanken.

In den Klinken in Deutschland werden derzeit 5.491 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt, 3.099 davon müssen beatmet werden. Insgesamt stehen 4.478 von 22.462 Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes zur Verfügung.

Für die einzelnen Bundesländer hat das RKI folgende Werte für Neuinfektionen in der vergangenen Woche erfasst (Stand 09.01.2021 um 0:00 Uhr):

Baden-Württemberg: 13.830 Neuinfektionen, 124,94 pro 100.000 Einwohner

Bayern: 19.416 Neuinfektionen, 148,48 pro 100.000 Einwohner

Berlin: 6.730 Neuinfektionen, 184,65 pro 100.000 Einwohner

Brandenburg: 6.158 Neuinfektionen, 245,15 pro 100.000 Einwohner

Bremen: 558 Neuinfektionen, 81,7 pro 100.000 Einwohner

Hamburg: 2.496 Neuinfektionen, 135,57 pro 100.000 Einwohner

Hessen: 9.294 Neuinfektionen, 148,33 pro 100.000 Einwohner

Mecklenburg-Vorpommern: 1.998 Neuinfektionen, 124,12 pro 100.000 Einwohner

Niedersachsen: 8.114 Neuinfektionen, 101,65 pro 100.000 Einwohner

Nordrhein-Westfalen: 25.564 Neuinfektionen, 142,56 pro 100.000 Einwohner

Rheinland-Pfalz: 5.455 Neuinfektionen, 133,54 pro 100.000 Einwohner

Saarland: 1521 Neuinfektionen, 153,56 pro 100.000 Einwohner

Sachsen: 13.809 Neuinfektionen, 338,63 pro 100.000 Einwohner

Sachsen-Anhalt: 4.064 Neuinfektionen, 184,03 pro 100.000 Einwohner

Schleswig-Holstein: 2.796 Neuinfektionen, 96,52 pro 100.000 Einwohner

Thüringen: 6172 Neuinfektionen, 287,99 pro 100.000 Einwohner

Folgende bestätigte Gesamtzahlen über Infektionen und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hat das RKI für die einzelnen Bundesländer erfasst (Stand: 09.01.2021 um 0:00 Uhr):

Baden-Württemberg: 257.403 nachgewiesene Infektionen, 5.464 bestätigte Todesfälle

Bayern: 351.615 nachgewiesene Infektionen, 7.785 bestätigte Todesfälle

Berlin: 105.118 nachgewiesene Infektionen, 1.546 bestätigte Todesfälle

Brandenburg: 49.531 nachgewiesene Infektionen, 1.281 bestätigte Todesfälle

Bremen: 14.257 nachgewiesene Infektionen, 219 bestätigte Todesfälle

Hamburg: 40.123 nachgewiesene Infektionen, 792 bestätigte Todesfälle

Hessen: 148.863 nachgewiesene Infektionen, 3.460 bestätigte Todesfälle

Mecklenburg-Vorpommern: 14.429 nachgewiesene Infektionen, 235 bestätigte Todesfälle

Niedersachsen: 118.305 nachgewiesene Infektionen, 2.312 bestätigte Todesfälle

Nordrhein-Westfalen: 424.492 nachgewiesene Infektionen, 7.866 bestätigte Todesfälle

Rheinland-Pfalz: 79.252 nachgewiesene Infektionen, 1.738 bestätigte Todesfälle

Saarland: 21.642 nachgewiesene Infektionen, 529 bestätigte Todesfälle

Sachsen: 152.459 nachgewiesene Infektionen, 3.980 bestätigte Todesfälle

Sachsen-Anhalt: 35.734 nachgewiesene Infektionen, 832 bestätigte Todesfälle

Schleswig-Holstein: 28.056 nachgewiesene Infektionen, 534 bestätigte Todesfälle

Thüringen: 50.302 nachgewiesene Infektionen, 1.297 bestätigte Todesfälle

Besonders gefährdet durch das Virus sind ältere Menschen, das belegen die Statistiken. Doch auch bei Kindern und Jugendlichen wurde das Virus bereits nachgewiesen. Momentan wurden nachfolgende Daten über Infektionen in den unterschiedlichen Altersgruppen erfasst:

Altersgruppe 0-4 Jahre: 33.361 Fälle (1,8 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 5-14 Jahre: 109.285 Fälle (5,8 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 15-34 Jahre: 559.417 Fälle (29,6 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 35-59 Jahre: 720.802 Fälle (38,1 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 60-79 Jahre: 284.170 Fälle (15 Prozent Gesamtanteil)

Altersgruppe 80+: 179.280 Fälle (9,5 Prozent Gesamtanteil)

keine Altersangabe: 4.759 Fälle (0,3 Prozent Gesamtanteil)

Mittlerweile haben verschiedene Studien herausgefunden, dass Männer anfälliger sind für gravierende Verläufe oder gar tödliche Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Die RKI-Statistik erfasst in Deutschland aktuell mehr weibliche Infizierte. Folgende Corona-Werte nach Geschlechtern wurden bislang erfasst:

Männer: 886.943 Fälle (46,9 Prozent Gesamtanteil)

Frauen: 988.785 Fälle (52,3 Prozent Gesamtanteil)

Im Folgenden finden Sie verschiedene Daten-Visualisierungen der offiziell vermeldeten Zahlen zur Corona-Epidemie in Deutschland.

Grafiken: Zahlen zur Corona-Pandemie weltweit

Für die folgenden Grafiken zur weltweiten Verbreitung greifen wir auf Daten der amerikanischen Johns Hopkins University zurück. Die Universität aus Baltimore sammelt bereits seit Ausbruch der Pandemie zu Beginn des Jahres Daten und gilt als seriöse Quelle für Angaben zur Virusverbreitung weltweit.

Dabei greifen die Forscher der Universität auf Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO, Angaben staatlicher Behörden in aller Welt, Medienberichte und weitere Quellen zurück. Dadurch ist die wohl größte und aktuellste Datenbank zur weltweiten Entwicklung der Pandemie entstanden. Die Grafiken aktualisieren sich mindestens einmal pro Tag automatisch.

Unsere Grafiken und interaktiven Karten mit speziellem Fokus auf Nordrhein-Westfalen finden Sie hier. Seit Mitte April veröffentlichen wir zusätzlich, wie sich die Situation auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen darstellt. Alle Daten dazu finden Sie hier.

Außerdem haben wir hier erklärt, wie wir mit den Daten arbeiten, welche Datenquellen wir sonst noch nutzen, wie häufig die Daten aktualisiert werden und wieso wir manche gewünschten Daten leider nicht abbilden können.

Alle aktuellen Informationen rund um die Ausbreitung des Coronavirus finden Sie jederzeit in unserem Liveblog.