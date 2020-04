Interaktive Karte : Wo sich das Coronavirus in NRW ausbreitet

Wo sich das Coronavirus in NRW ausbreitet

Interaktiv Düsseldorf Das Coronavirus hat Nordrhein-Westfalen im Griff. Aktuell werden täglich hunderte neue Fälle gemeldet. Unsere Karte und Grafiken zeigen die aktuelle Entwicklung in den Städten und Kreisen des Landes.

Noch immer steigt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle täglich an, das neuartige Virus breitet sich in allen 53 Kreisen und Städten von Nordrhein-Westfalen aus. Bei den Todeszahlen am stärksten betroffen ist der Kreis Heinsberg, wo Ende Februar auch der erste Infektionsfall bekannt geworden war. Die meisten bestätigten Infektionen verzeichnet zurzeit die Stadt Köln. Auch andere Städte und Kreise zählen inzwischen Fälle im vierstelligen Bereich. Die Entwicklung bleibt hochdynamisch, die Daten verändern sich ständig.