Flughäfen sehen Neustart gefährdet : Airlines warnen vor Reiseverzögerungen durch EU-Impfzertifikat

Brüssel Pünktlich zur Reisesaison im Sommer wird das EU-Impfzertifikat eingeführt. Das könnte jedoch die Abläufe bei Flugreisen in die Länge ziehen, warnen Airlines und Flughafenbetreiber.

Dies gefährde „den Erfolg des Neustarts der Flugreisen in diesem Sommer und wird die Freizügigkeit der Bürger in der gesamten EU untergraben“, erklärten die Verbände Airlines for Europe, Airports Council International, European Regions Airline Association und der internationale Luftfahrtverband Iata. Sie forderten demnach die EU-Staats- und Regierungschefs am Montag in einem Brief auf, Überprüfungsstandards und -protokolle zu harmonisieren, „um unnötige Flughafenschlangen zu verhindern“.