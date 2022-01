Reise-Abbrüche von Reedereien : Diese Corona-Regeln gelten aktuell für Kreuzfahrten

Das Kreuzfahrtschiff „Aida Nova“: Wegen Corona-Fällen bei der Besatzung endete die Reise vorzeitig in Lissabon. Foto: dpa/Soeren Stache

Düsseldorf Welchen Nachweis müssen Kunden und Belegschaft vor der Reise vorzeigen? Was passiert bei einem Corona-Fall Bord? Und was ist, wenn die Fahrt frühzeitig beendet werden muss? Wir geben eine Übersicht.

Für die Mitreisenden von zwei Kreuzfahrtschiffen gab es kurz nach dem Jahreswechsel schlechte Nachrichten: Die Urlaubsfahrten mussten wegen Corona-Fällen an Bord vorzeitig beendet werden. Für die „Aida Nova“ und die mehr als 4000 Passagiere an Bord ging die Reise in Lissabon frühzeitig zu Ende. Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ der Reederei Tui Cruises bricht seine aktuelle Reise in Dubai ebenfalls ab. Doch welche Corona-Regeln gelten aktuell auf den Kreuzfahrtschiffen der beiden deutschen Reedereien? Ein Überblick.

Welche Corona-Regeln müssen Passagiere beachten?

Für die Kreuzfahrtschiffe der „Mein Schiff“-Flotte von Tui Cruises gilt derzeit: Alle Gäste über 18 Jahren müssen vollständig geimpft sein. In der Karibik und im Orient gilt die Regelung bereits ab zwölf Jahren; ab dem 23. Februar soll sie in dieser Form auf allen Schiffen der Flotte angewendet werden – unabhängig von der Reiseregion. Gäste sind außerdem dazu verpflichtet, vor dem Anritt der Reise einen doppelten Corona-Test zu machen. Ob dabei auch ein PCR-Test erforderlich ist oder ein zweifacher Schnelltest ausreicht, hängt von dem jeweiligen Zielgebiet des Schiffs ab.

Wer mit einem Schiff von Aida Cruises reisen möchte, muss ebenfalls vollständig geimpft sein. Auf Reisen innerhalb Europas gilt das für alle Gäste ab zwölf Jahren, auf Karibik- und Orient-Reisen für alle Gäste jeden Alters. Ein Tag vor Aufstieg ist für alle Gäste ein zertifizierter Antigentest erforderlich; bei allen Erwachsenen wird vor Check-In ein PCR-Test gemacht. Bei einem positiven Testergebnis vor Reisebeginn bietet Aida Cruises den Kunden an, kostenfrei auf eine andere Reise umzubuchen.

Welche Regeln gelten für die Besatzung?

Auch die Mitglieder der Besatzung der „Mein Schiff“-Flotte von Tui Cruises müssen alle einen vollständigen Impfschutz nachweisen können. Eine Ausnahme besteht bis zum 23. Februar noch für das „Mein Schiff 4“, wo momentan noch ein erweitertes 3G-Modell mit zweifachem Test vor der Abreise gilt. Dazu kommen ebenfalls ein doppelter Corona-Test, Maßnahmen wie Temperaturmessungen und Gesundheitsfragebögen sowie regelmäßige Corona-Tests während der Reise. Zusätzlich müssen sich die Mitarbeitenden vor dem Arbeitsbeginn an Bord verpflichtend in Quarantäne begeben.

Auch die Besatzung auf den Schiffen von Aida Cruises muss laut der Reederei geimpft sein. Internationale Crew-Mitglieder müssen außerdem 72 Stunden vor der Abreise aus dem Heimatland einen PCR-Test machen und sich in Selbstisolation begeben. Jedes Mitglied der Besatzung wird außerdem unmittelbar vor dem Aufsteigen auf das Schiff ein weiteres Mal getestet. Während der Reise erfolgen weitere Tests- und Gesundheitschecks.

Welche Hygienemaßnahmen gibt es an Bord?

Die maximale Auslastung der Schiffe von Tui Cruises wurde aufgrund der Pandemie auf 60 bis 80 Prozent reduziert; der Abstand etwa zwischen den Liegen wurde vergrößert. In den Innenräumen herrscht Maskenpflicht. Ausflüge an Land finden entsprechend der Vorgaben jeweiligen Fahrtgebiete statt. Für die medizinische Betreuung gibt es laut Tui Cruises zusätzliches Fachpersonal im Bordkrankenhaus. Auch auf den Schiffen von Aida Cruises muss in den Innenräumen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, das medizinische Personal wurde laut Homepage ebenfalls aufgestockt. Landgänge finden ausschließlich im Rahmen geführter Ausflüge statt.

Was passiert bei einem Corona-Ausbruch auf dem Schiff?

Kommt es auf einem Schiff der „Mein Schiff“-Flotte zu einem Corona-Verdachtsfall, werden die Gäste an Bord isoliert, getestet und – sofern notwendig – an Land in einem Hotel in Quarantäne gebracht oder der medizinischen Versorgung übergeben. Tui Cruises übernimmt dabei die Organisation für gegebenenfalls notwendige Tests, die Quarantäneunterkunft an Land, die Betreuung durch einen medizinischen Dienstleister vor Ort und die Rückreise nach Hause.

Auf den Schiffen von Aida Cruises stehen laut Reederei im Bedarfsfall Möglichkeiten zur individuellen Isolation zur Verfügung. Das medizinische Personal meldet gemeinsam mit der Schiffsleitung alle wichtigen Daten an die Hafenbehörden und die jeweiligen Gesundheitsämter und stimmt sich mit ihnen über das weitere Vorgehen ab. Im Fall einer notwendigen Quarantäne im Zielgebiet organisiert Aida Cruises die kostenfreie Unterbringung und die anschließende kostenfreie Rückreise nach Hause. Die Kosten einer gegebenenfalls notwendigen Weiterbehandlung an Land und eines medizinisch begründeten Rücktransports trägt jedoch der Gast.

Und was ist, wenn es zu einem Abbruch der Kreuzfahrt kommt?

Für Tui Cruises gilt: Wird die Fahrt aufgrund von Corona-Fällen an Bord abgebrochen, übernimmt die Reederei sowohl die Organisation als auch die Kosten für die Rückreise der Passagiere. Im Falle des Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff 6“, das seine Reise in Dubai frühzeitig beenden musste, sollen die Mitfahrenden außerdem den Reisepreis zurückerhalten sowie außerdem 20 Prozent Ermäßigung auf eine nächste Kreuzfahrt bekommen.

Was gilt, wenn Kreuzfahrten aufgrund von Corona-Fällen bereits im Vorhinein abgesagt werden?

Im Fall der „Aida Nova“ kann nicht nur die aktuelle Fahrt nicht wie geplant bis zum 5. Januar auf die Kanarischen Inseln fortgesetzt werden. Auch die Kreuzfahrten des Schiffes mit den Startdaten 5. Januar, 8. Januar und 12. Januar können nicht starten. Wer von einer der Absagen betroffen ist, bekommt laut Homepage der Reederei die bisher geleisteten Zahlungen und gebuchten Leistungen vollständig erstattet. Bei einer Neubuchung bis zum 31. März gibt es ein Bordguthaben in Höhe von 200 Euro dazu. Von Tui Cruises gab es zu einem möglichen Vorgehen bei Absagen von Kreuzfahrten der Flotte aufgrund von Corona-Fällen noch keine Auskunft. Die Absage soll laut Reederei zunächst nur die aktuelle Kreuzfahrt von „Mein Schiff 6“ betreffen.

