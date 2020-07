Nur wenige Ausnahmen : Bis Ende August keine Kreuzfahrten von Aida Cruises

Rostock Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat ihre Fahrten bis Ende August abgesagt. Hintergrund ist die Corona-Pandemie. Es gibt nur einige wenige Ausnahmen, etwa Reisen nach Norwegen.

An vielen weltweiten Destinationen seien die Bedingungen für sicheres Reisen noch nicht gegeben, teilte das Unternehmen am Donnerstag an seinem Sitz in Rostock mit. Die Kreuzfahrtsaison von Aida Cruises war im März zunächst bis April unterbrochen worden. Bereits mehrfach wurde danach um jeweils einen Monat verlängert.