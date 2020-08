Über eine Million bestätigte Fälle : Afrikaweite Studie zu Corona-Antikörpern angelaufen

Johannesburg Weil davon ausgegangen wird, dass weit mehr Menschen sich mit dem Coronavirus infiziert haben, als die offiziellen Zahlen hergeben, haben afrikanische Wisschenschaftler eine Studie gestartet, die den gesamten Kontinent berücksichtigen soll.

Studien deuten darauf hin, dass sich auch in Afrika deutlich mehr Menschen mit dem Virus angesteckt haben, als die offiziellen Zahlen zeigen. Erhebungen in Mosambik fanden Antikörper in fünf Prozent der Haushalte in der Stadt Nampula und in 2,5 Prozent der Haushalte in Pemba. Dennoch hat Mosambik nur 2481 bestätigte Fälle. Der Direktor des Nationalen Gesundheitsinstituts, Ilesh Jani, sagte, man habe in Nampula eine erhöhte Sterblichkeit aufgrund der Zahlen erwartet. Das sei aber nicht der Fall.