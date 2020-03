Extrem schneller Ausbruch : Mehr Grenzschließungen in Afrika aus Angst vor Pandemie

Johannesburg In Afrika gibt es laut Weltgesundheitsorganisation nicht ausreichend Corona-Tests für Patienten. Etliche Länder auf dem Kontinent schließen ihre Grenzen. Südafrika verstärkt seine Zäune.

Zahlreiche Nationen in Afrika versuchen einer drohenden Coronavirus-Pandemie auf dem Kontinent mit Grenzschließungen entgegenzutreten. Doch die Länder dort erlebten derzeit eine „extrem schnelle Evolution“ des Ausbruchs, sagte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti. In 35 der 54 afrikanischen Länder sind Infektionsfälle gemeldet worden, die Gesamtzahl liegt bei fast 650. Der Senegal schloss am Donnerstag seinen Luftraum, Angola und Kamerun ihre Grenzen in der Luft, zu Land und auf See. Ruanda untersagte einen Monat lang alle kommerziellen Flüge.