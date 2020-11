Versammlung mit 700 Personen : AfD klagt gegen Maskenpflicht beim Bundesparteitag in Kalkar

AfD klagt gegen Maskenpflicht beim Bundesparteitag in Kalkar

Kalkar/Berlin Die Stadt Kalkar hatte nach Eingang eines Hygienekonzepts den Parteitag mit 600 Delegierten und rund 100 Gästen trotz der Corona-Pandemie genehmigt. Dazu gehört aber auch eine Maskenpflicht.

Die AfD wehrt sich juristisch gegen die Plicht, dass die Delegierten beim Bundesparteitag Ende November in Kalkar einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Der Eilantrag sei am Mittwoch eingegangen, sagte eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Münster der Deutschen Presse-Agentur.