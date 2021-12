AFD-Fraktionschefin angeblich erneut infiziert : Alice Weidel nach eigenen Angaben positiv auf Corona getestet

Berlin Sie habe deshalb nicht an der Abstimmung zu den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag teilnehmen können. Das teilte die AfD-Fraktionschefin am Freitag auf Twitter mit.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 42-Jährige schrieb am Freitag auf Twitter: „Wegen eines positiven Corona-Tests konnte ich heute leider nicht an der wichtigen Abstimmung im Bundestag teilnehmen. Ich werde noch heute einen zweiten Test zur Überprüfung abgeben.“ Nach Angaben ihres Sprechers war sie am Donnerstag im Bundestag getestet worden. Sie habe keine Symptome.