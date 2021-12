Experten halten Auffrischung nach vier Wochen für sinnlos : Ärzte lehnen Boosterpläne von NRW ab

Der Impfstoff ist kein Problem mehr, aber die Organisation. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf NRW erlaubt Auffrischungen bereits nach vier Wochen. Kassenärzte, Immunlogen und Apotheker halten eine so kurze Frist für unsinnig. Praxen wollen den Erlass nicht umsetzen. Ärzte-Chef Bergmann kritisiert das Laumann-Ministerium: Es verunsichere Ärzte und Patienten.

Über die Auffrischimpfungen bricht Streit aus. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) lehnt die Pläne von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ab, der das Boostern jetzt schon vier Wochen nach der zweiten Dosis erlaubt. „Dass die Politik in einer so angespannten Lage so unvorsichtig kommuniziert, ist nicht nur bedauerlich, sondern macht den Praxen das Leben unnötig schwer“, kritisierte KV-Chef Frank Bergmann in einer Information an die Ärzte, die unserer Redaktion vorliegt. Erneut müssten die Praxen die Suppe auslöffeln, die ihnen die Politik einbrocke. „Die neueste Kommunikation des Ministeriums hat für große Unsicherheiten gesorgt – bei denjenigen, die mit großem Kraftaufwand die Impfkampagne am Laufen halten, und bei den Impfwilligen, die auch bald nicht mehr wissen, wann sie sich denn nun boostern lassen sollen“, so Bergmann.

Was sagt das Land? In seinem Erlass hatte das Ministerium am Montag die Kommunen angewiesen, das Boostern von Bürgern auch dann zu ermöglichen, wenn die Zweitimpfung weniger als fünf Monate zurückliegt. Diese dürften nicht mehr an den Impfstellen abgewiesen werden und seien zu impfen – sofern ein Mindestabstand von vier Wochen erreicht ist. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bestätigte am Dienstag, dass Booster-Impfungen grundsätzlich nach vier Wochen möglich sind. Es gebe aber keine ausdrückliche Empfehlung dafür, sagte er.

Ist frühes Boostern sinnvoll? „Frühe Booster-Impfungen, wie sie jetzt NRW ermöglicht, sind grundsätzlich gut“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. „Ein zeitlicher Abstand von nur vier Wochen ist aber für die meisten Menschen viel zu früh. Das macht in der Regel immunologisch keinen Sinn. Ab dem dritten Monat halte ich das Boostern für sinnvoll. Dann sinken die Antikörper.“ Das bestätigen Immunlogen. „Die Politik hat hier zwei Dinge vermischt, die nicht vermischt werden dürfen“, sagte Carsten Watzl, Professor aus Dortmund. Mit der dritten Impfung werde bei Immungeschwächten die Immunität hergestellt, da sei ein Abstand von vier Wochen denkbar. Bei der Mehrheit der Bürger aber wolle man mit der dritten Impfung eine Verstärkung der Immunität erreichen. „Dafür müssen bestimmte Prozesse erst abgeschlossen sein.“ Es müssten ausreichend T-Zellen und Gedächtniszellen gebildet werden, das sei aber nach vier Wochen noch nicht abgeschlossen. Aus immunologischer Sicht sei ein Abstand von vier Monaten das Minimum, so Watzl.

Was raten die Ärzte? Die KV rät den Ärzten, sich weiter an die Stiko-Empfehlung zu halten. Danach sollte eine Auffrischung bei Erwachsenen in der Regel sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgen. Im Einzelfall könne eine Verkürzung des Abstands auf fünf Monate unter Beachtung der individuellen medizinischen Gründe erwogen werden, so die KV. An den NRW-Erlass wollen sich die Ärzte nicht halten. „Das Einfordern einer extrem frühen Boosterimpfung ohne medizinische Indikation seitens der Patienten dürfte in den meisten Fällen von Vertragsärzten abgelehnt werden“, erklärte der KV-Sprecher. Der Erlass könne nur für die kommunalen Impfstellen gelten.

Gibt es genug Impfstoff? „Für die Booster-Kampagne steht mehr als genug Impfstoff zur Verfügung“, versicherte Thomas Preis. „Wir haben den Eindruck, dass die Ärzte für die nächste Woche deutlich weniger Impfstoff bestellt haben. Deshalb werden die Praxen sehr wahrscheinlich auch alle bestellten Dosen von Biontech bekommen.“ Moderna-Bestellungen wurden ohnehin immer voll bedient. Ein Problem ist der Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige: „Die neuen Kinder-Impfstoffe von Biontech können durch Arztpraxen erst wieder für die Auslieferung in der zweiten Januar-Woche bestellt werden. Die öffentlichen Impfstellen bekommen aber wöchentlich Sonderkontingente direkt von den Ländern.“ Kinderärzte kritisieren das als Benachteiligung.

Welcher Abstand gilt für Genesene? Die Stiko empfiehlt für immungesunde Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, eine Impfdosis und „in der Regel sechs Monate nach der vorangegangenen Impfung eine Auffrischimpfung“, wie es beim RKI heißt. Wer nach einer Impfung an Covid erkrankt, soll „im Abstand von sechs Monaten nach Infektion ebenfalls eine Auffrischimpfung erhalten“, so das RKI.

Wird es weitere Auffrischungen geben? Davon ist auszugehen. Derzeit prüfen die Hersteller Biontech und Moderna noch, ob sie ihren Impfstoff wegen der Omikron-Variante anpassen müssen. Möglich ist auch, dass es eine vierte Dosis vom vorhandenen Impfstoff geben wird. „Es könnte auch nötig werden, sich nach der dritten Impfung erneut boostern zu lassen. In Israel laufen dazu schon erste Studien“, sagt Preis.

Soll man mit dem Boostern auf einen neuen Impfstoff warten? Auf keinen Fall. „Auf den neuen, an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff zu warten, ist nicht zu empfehlen und kann sogar fatale Folgen haben“, sagt Preis. „Denn Warten bedeutet abnehmenden Impfschutz. Damit besteht die Gefahr eines erhöhtes Infektionsrisikos und schwererer Verläufe.“