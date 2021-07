Aerosolforscher zur Effizienz von Luftfiltern : „Luftreiniger können Infektionen verhindern“

Interview Düsseldorf Der Nutzen von mobilen Luftreinigern ist umstritten. Aerosolforscher Gerhard Scheuch hält den Einsatz der Geräte für sinnvoll, nicht nur in Schulen. Im Gespräch erklärt er, wie Luftfilter funktionieren, wo sie im Raum am besten stehen und was sie kosten.

Die Wirksamkeit von Luftreinigern in Schulen wird seit langem heftig diskutiert, es gibt Skeptiker und Befürworter, die Studienlage ist nicht eindeutig. Aus Ihrer Sicht als Aerosolforscher: Wie effizient sind mobile Luftreiniger?

Gerhard Scheuch Es gibt mehrere Studien, die auch in Schulklassen durchgeführt wurden. Alle zeigen, dass die gängigen Luftreiniger eigentlich sehr gut funktionieren. Ich habe selbst 15 verschiedene Fabrikate getestet, und bis auf zwei waren alle sehr gut, mit einer ausgezeichneten Filterleistung, insbesondere in dem Bereich der Aerosolpartikel, die uns im Augenblick interessieren. Diese Geräte sind aber kein Allheilmittel, das muss man immer wieder dazu sagen.

Info Aerosolforscher berät das Robert-Koch-Institut Zur Person Der Physiker hat über die Reinigung von Aerosolteilchen in der Lunge promoviert und forscht generell über die Ausbreitung von Aerosolen. Der 65-Jährige war lange im Vorstand sowie Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosolmedizin. Beratung Seit Beginn der Pandemie berät Scheuch zahlreiche Institutionen, darunter auch das Robert-Koch-Institut. Zudem hat der Aerosolforscher einen wöchentlichen Podcast („Dr. Gerhard Scheuch und die Welt der Aerosole“)

Luftreiniger alleine reichen demnach nicht aus?

Scheuch Von der Gesellschaft zur Aerosolforschung haben wir im letzten Herbst ein Positionspapier zum Thema Aerosole und Virenübertragung herausgebracht. Darin sagen wir deutlich, dass wir eine Kombination von Maßnahmen brauchen, um Lufthygiene durchzuführen. Also vor allem Lüften, Masken tragen, Abstände einhalten. Und dazu gehören auch Luftreiniger, wenn keine effektiven Filteranlagen in den Räumen installiert sind. Ich habe selbst bei uns in der Firma in jedem Büro diese Geräte stehen, im Besprechungsraum und bei mir zu Hause. Sie helfen auf alle Fälle, insbesondere, wenn man sich länger in diesen Räumen aufhält.

Was können denn Luftreiniger konkret in einem geschlossenen Klassenzimmer leisten?

Scheuch Diese Geräte senken die Virenlast ganz deutlich. Ich habe das selbst mal ausgerechnet, das kann bis 95 Prozent gehen. Man muss diese Raumluftfilter natürlich an die Größe des Raums anpassen. Sie müssen in der Lage sein, das Raumluftvolumen mindestens viermal, besser sechsmal, noch besser achtmal pro Stunde umzuwälzen. In Flugzeugen wird zum Beispiel eine zwölffache Luftumwälzung erreicht, also zwölfmal pro Stunde wird der Flugzeuginnenraum durch einen Filter gesaugt. Das bewirkt, dass die Viren aus diesem Raum sehr effektiv gefiltert werden können.

Empfohlen wird ja oft beispielsweise die Filterklasse Hepa H14 (Hepa bezeichnet Hochleistungs-Partikelfilter).

Scheuch Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie effektiv die Filtermatte im Gerät ist, also ob es ein H14- oder H13-Filter ist. Diese beiden unterscheiden sich in der Filterleistung um 0,0025 Prozent. Das ist aber völlig egal, ob sie 99 Prozent oder 98,9975 Prozent filtern. Wichtig ist die Umluftleistung, also wie viel Luft durch den Filter gepumpt wird. Das wird bei den Geräten oft angegeben als CADR, also Clean Air Delivery Rate, was besagt, wieviel reine Luft der Reiniger ins Zimmer hineinpumpt. Zum einen senkt das die Gesamtlast der Viren. Sie müssen aber bedenken: Meist sitzt im Klassenraum nur ein Mensch, der Viren produziert. Man weiß aber nicht, wer es ist. Wenn Sie nun so eine Quelle im Raum haben, und gleichzeitig eine Senke, also das Filtergerät, können Sie die Virenlast aller anderen im Raum befindlichen Personen senken. Das geht durch Lüften, im Sommer besser als im Winter, wo man nur alle halbe Stunde das Fenster aufmachen kann. In der Zwischenzeit emittiert die Quelle aber fleißig Viren in den Raum. Das kann man dann mit dem Raumluftfilter wieder absenken. Deshalb brauchen wir die Kombination.

Wenn die Quelle nun in der einen Ecke des Raums, das Filtergerät aber in der anderen steht. Reicht das denn aus, um einen Effekt zu erzielen?

Scheuch Aerosolteilchen verteilen sich sehr schnell im ganzen Raum. Wenn man in der einen Ecke ein Streichholz anzündet, riecht man das innerhalb von Sekunden in der anderen Ecke. Daran erkennt man, wie schnell sich diese Aerosolpartikel verteilen. Deshalb ist es gar nicht so entscheidend, wo das Gerät steht. Wir haben festgestellt, dass es am effektivsten arbeitet, wenn es an der Längsseite eines Raumes aufgebaut wird. Man denkt immer, dass mehr Apparate notwendig wären, aber es reicht wirklich ein Reiniger, den man an der richtigen Stelle platziert.

Wenn aber die Quelle dem Sitznachbarn direkt ins Gesicht atmet, hilft ein Luftreiniger auch nicht mehr, oder?

Scheuch Wenn einer dem anderen die Aerosolwolke ins Gesicht pustet, helfen die Geräte nichts mehr, das stimmt. Man kann, um das zu erschweren, beispielsweise Plexiglaswände zwischen die Tische stellen. Aber da gibt es unterschiedliche Studienergebnisse zur Wirksamkeit.

Was das Lüften angeht, wird die Effektivität teils auch bezweifelt, vor allem, wenn der Temperaturunterschied zwischen innen und außen gering ist, etwa im Sommer.

Scheuch Vielfach fehlt das Verständnis für Luftbewegungen im Raum. Auch das kann man mal ausprobieren. Ich empfehle, das mit CO2-Messgeräten auszuprobieren. Der Mensch atmet bei jedem Atemzug 30.000 ppm (parts per million, übersetzt: Anteile pro Million) CO2 aus. Die natürliche Konzentration in der Umgebung ist 400 ppm. In einem nichtbelüfteten Raum steigt die CO2-Konzentration stetig an, weil alle atmen. Wenn man dann die Fenster öffnet, wird die Luft durch Frischluft von außen ausgetauscht. Mit einem Messgerät kann man sehr schön sehen, ob die Lüftung effektiv ist. Dann muss nämlich der CO2-Gehalt sehr schnell runtergehen. Ich habe selbst Experimente in einer Klasse durchgeführt, da haben wir die Fenster gekippt. Die CO2-Konzentration stieg dabei nicht über 550 ppm, das heißt, es fand ein ständiger Luftaustausch statt. Als wir die Fenster geschlossen haben, ging das innerhalb von zehn Minuten auf 1000 oder 1200 ppm hoch.

Luftreiniger arbeiten nach verschiedenen Verfahren, neben Hochleistungsschwebstofffiltern kommt auch UV-C-Strahlung und Ozon zum Einsatz. Was funktioniert Ihrer Meinung nach am besten?

Scheuch Ich bin ein großer Freund von Geräten mit Hepa-Filtern, weil die sehr effektiv auch bei kleinen Partikeln sind. Bei UV-Filtern muss das Licht eine gewisse Zeit auf die Partikel einwirken, damit sie inaktiviert werden. Wenn die Luft schnell durchgesaugt wird, funktionieren die nicht so effektiv. Ich würde H13-Filter einsetzen oder E12-Filter, die reichen auch, das sind günstige Geräte. Bei Schulklassen würde ich zudem darauf achten, dass die Lautstärke der Reiniger nicht zu hoch ist. Es wird immer ein Geräusch geben, aber man gewöhnt sich daran. Besser, man erträgt das Brummen als die Viren.

Fest installierte Lüftungsanlagen, wie es sie in zehn Prozent der Schulen gibt, sind aber noch effektiver.

Scheuch Wenn man eine gute Anlage in der Schule hat, braucht man die mobilen Geräte nicht. Aber auch da muss man kontrollieren, ob ein entsprechender Luftdurchlass gewährleistet ist. Sollte nur einmal pro Stunde die Raumluft umgewälzt werden, bringt das nicht so viel. Diese Anlagen sollten schon eine gewisse Leistung haben.

Luftreiniger sind also aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Investition, wenn man sie mit anderen Maßnahmen kombiniert?

Scheuch Auf jeden Fall. Es gibt schon preiswerte Geräte um 500 Euro, mit denen man einen Klassenraum ausstatten kann. Das ist gut investiertes Geld.

Es werden aber auch deutlich teurere Geräte empfohlen.

Scheuch Das sollte man sich genau anschauen. Man braucht keine Anlage für 4000 oder 5000 Euro, das sind riesige Apparate, die eigentlich für Reinräume gedacht sind, etwa Labore. Das wäre überdimensioniert. Es reichen kleinere Geräte. Lieber sollte man sich zwei kleinere Reiniger in den Raum stellen als einen großen Schrank. Ich glaube, da wird gerade auch von der Anbieterseite viel Schindluder getrieben. Ich empfehle, bei der Stiftung Warentest zu schauen, die haben mobile Luftreiniger getestet.

Kurz zusammengefasst: Mobile Luftreiniger verhindern Infektionen.