Masken an Schulen ab 4. April freiwillig : Düsseldorfs OB kritisiert Corona-Lockerungen in NRW - und droht mit Alleingang

Mit Maske in der Klasse: Schon eine Woche vor den Osterferien soll in NRW damit Schluss sein. Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen lockert die Corona-Maßnahmen – teils früher als angekündigt. Das gefällt nicht allen. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller übt starke Kritik, das Schutzniveau sei „viel zu niedrig“.

Die Maskenpflicht endet an den Schulen in Nordrhein-Westfalen am 2. April. Ab Montag, 4. April, dürfen Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte nach Vorgabe des Landes wieder ohne Masken in den Klassen arbeiten. Corona-Tests soll es an den Schulen bis zu den Osterferien geben. Dann ist damit auch Schluss, „sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt“, wie es am Freitag aus dem Ministerium von Yvonne Gebauer (FDP) hieß.