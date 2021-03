Neue Studie zeigt : Ältere Menschen haben erhöhtes Risiko einer erneuten Corona-Infektion

Kopenhagen Über den Schutz einer vorangegangenen Corona-Infektion vor einer zweiten wird schon lange spekuliert. Eine dänische Studie hat sich damit beschäftigt und entdeckt dabei Tendenzen.

Eine Infektion mit dem Coronavirus bietet den meisten Menschen in den Folgemonaten Schutz vor einer Neuansteckung. Zu diesem Ergebnis kommt eine großangelegte Studie in Dänemark, die nun in der Fachzeitschrift „The Lancet“ vorgestellt wurde. Bei älteren Menschen über 65 Jahren tritt eine wiederholte Infektion allerdings häufiger auf als bei jüngeren.