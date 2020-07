88.000 Abiturienten : Abiturnoten in NRW trotz Corona auf Vorjahresniveau

Düsseldorf Die Corona-Pandemie hat an den durchschnittlichen Abiturnoten in Nordrhein-Westfalen kaum etwas geändert. Unter den 88.000 Abiturienten ist wohl der Anteil der Bestnoten leicht gestiegen.

Die durchschnittlichen Abiturnoten bewegen sich in NRW 2020 trotz der Corona-Pandemie auf Vorjahresniveau. Die Durchschnittsnote an Gymnasien und Gesamtschulen liegt im Schuljahr 2019/20 bei 2,42, wie das nordrhein-westfälische Bildungsministerium am Montag in Düsseldorf mitteilte. Im vorherigen Schuljahr sei der Schnitt mit 2,43 ähnlich ausgefallen. An Beruflichen Gymnasien habe der Durchschnitt mit 2,51 exakt auf Vorjahresniveau gelegen.