Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Lockerungen in NRW : Lehrer aus Risikogruppen dürfen nur noch mit Attest zuhause bleiben

Schüler einer 10. Klasse in Tübingen, Baden Württemberg. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Düsseldorf Vorerkrankte und ältere Lehrer in NRW müssen in der Corona-Krise bisher keinen Präsenzunterricht erteilen. Vom 3. Juni an gilt das einem Erlass zufolge nur noch, wenn sie sich das individuelle Gesundheitsrisiko von ihrem Arzt bescheinigen lassen.