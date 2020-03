„Virtuelles Krankenhaus“ eröffnet : Ministerpräsident Laschet irritiert mit Gesichtsmaske - soll man sie so tragen?

Aachen Mund-Nasen-Schutz? Ministerpräsident Armin Laschet war das offenbar noch nicht ganz klar und hat bei der Besichtigung des „Virtuellen Krankenhauses“ in Aachen seine Gesichtsmaske nur mangelhaft eingesetzt.

Laschet (CDU) geht davon aus, dass sich jetzt recht bald zeigen wird, was der Einschnitt ins öffentliche Leben bewirkt. „Wir werden also in wenigen Tagen merken, was haben die Schulschließungen gebracht, was haben die Restaurantschließungen gebracht und was hat dann das totale Kontaktverbot, was jetzt seit wenigen Tagen erst gilt, wirklich bewirkt.“ Erst dann könne man beurteilen, ob die Maßnahmen wirkten. Nach Ostern solle das untersucht werden und bis dahin müsse sich jeder an die Regeln halten.