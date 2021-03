Im Kreis Euskirchen : 800 Mitarbeiter von dm-Verteilzentrum in Weilerswist in Quarantäne

800 Mitarbeiter von dm-Verteilzentrum in Weilerswist in Quarantäne

Weilerswist Zunächst hatte die Drogeriekette dm 200 Mitarbeiter im Kreis Euskirchen in Quarantäne geschickt. Nachdem sich die Zahl der Infektionen auf 94 erhöhte, reagierte das Unternehmen entsprechend.

Nach positiven Corona-Tests in der Belegschaft sind 800 Mitarbeiter eines Verteilzentrums der Drogeriemarktkette dm im Kreis Euskirchen in Quarantäne. Das teilten der Kreis und das Unternehmen am Freitag mit. Nach eine „Neubewertung der Lage“ sei entschieden worden, weitere 600 Mitarbeiter des Standorts in Weilerswist in Quarantäne zu schicken, erklärte der Kreis. 200 waren bereits zuvor von der Maßnahme betroffen. Hintergrund sei das Infektionscluster, das sich bei der Aufschlüsselung der mittlerweile bekannten 94 Corona-Fällen gezeigt habe. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.