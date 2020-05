„Einmaliges Sonderprogramm“ : Bundesregierung beschließt 750-Millionen-Euro-Programm für Coronavirus-Impfstoff

Berlin Für die Entwicklung eines Impfstoffes will die Bundesregierung bis zu 750 Millionen Euro bereitstellen. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) rechnet dennoch nicht vor Mitte 2021 mit dessen Einsatzfähigkeit - und somit einer Rückkehr zur Normalität.

Die Bundesregierung stellt bis zu 750 Millionen Euro für die Entwicklung und Produktion eines Corona-Impfstoffs zur Verfügung. Dies sei „ein bisher einmaliges Sonderprogramm“, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Montag in Berlin. Das Programm ergänze die internationalen Anstrengungen Deutschlands bei der Impfstoffentwicklung.

So könnten frühzeitig medizinisches Personal oder Menschen aus den Risikogruppen, etwa Ältere oder an Krebs vorerkrankte Menschen, mit einbezogen werden. Die Teilnahme an Studien erfolge ausschließlich auf der Basis von Freiwilligkeit.