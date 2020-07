Schusswechsel mit der Polizei : 73-Jähriger stirbt in Kanada nach Streit um Maskenpflicht

Montréal Weil ein Mann sich in einem Supermarkt weigerte eine Schutzmaske zu tragen kam es zum heftigen Streit mit einem Angestellten. Dieser rief die Polizei. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei ist der 73-Jährige getötet worden.

Wie der Sender CBC am Donnerstag berichtete, geriet der Mann am Vortag in einem Supermarkt in Minden, rund 200 Kilometer nördlich von Toronto, mit einem Angestellten in Streit. Dieser hatte ihn aufgefordert eine Schutzmaske aufzuziehen.