Mitten in der Corona-Pandemie : 480 Kilometer zum „Shopping“ gefahren - Autofahrer in England kassieren Geldstrafen

London Die Devise in der Corona-Pandemie lautet: Bleibt zuhause. In England haben sich einige Menschen diese Regel nicht beachtet und wurden trotz erheblicher Reisehinweisen 480 Kilometer entfernt von zuhause aufgegriffen. Angeblich wollte er nur einkaufen gehen.

Ein angeblicher „Shopping“-Trip über 480 Kilometer in die malerische Cotswolds-Region ist Autofahrern in England teuer zu stehen gekommen. Wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln erhielten die Insassen eines Wagens eine Geldstrafe. „Der Fahrer entschuldigte die 300-Meilen-Rundreise damit, dass es sehr schwierig sei, in London einkaufen zu gehen“, teilte die Polizei bei Twitter mit und wies per Hashtag auf die Strafe hin: „#£200DayOut“ (in etwa: 200-Pfund-Ausflug). Bereits an vergangenen Wochenenden hatte die Polizei in den Cotswolds Dutzende Ausflügler nach Hause geschickt. In England gilt ein Lockdown mit weitreichenden Ausgangs- und Reisebeschränkungen.